Экс-ведущую «Дома-2» Ксению Собчак атаковали из-за сахалинского крабового бизнеса

В сахалинской крабодобывающей отрасли появился новый игрок, известный на всю страну. Долю в нём выкупила телеведущая, дочь экс-мэра Санкт-Петербурга Ксения Собчак. В СМИ и социальных сетях активно обсуждают покупку ею долей в компаниях – добытчиках морепродукта, причем тех компаний, которые ранее принадлежали промышленнику Олегу Кану.

Собчак обвинили в попытках вывести бизнес из-под внимания правоохранительных органов, используя влияние своей матери — сенатора Людмила Нарусовой. Однако, как сообщает ASTV.RU, возможно, атака «заказана» определенными лоббистами рынка и стоимость акции могла достичь $500 тысяч США.

Политика и телеведущую обвиняют в том, что она за счет своих связей попыталась вывести из-под следствия компании «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс». Сделка по покупке 40% акций состоялась в начале марта 2020 года. Оба предприятия владеют квотами на вылов 9000 тонн крабов.

Ранее оба предприятия принадлежали ныне опальному бизнесмену Олегу Кану. С некоторых пор обе фирмы находятся под следствием — их деятельность изучается в контексте доказательства того, что покинувший страну крабопромышленник организовал некую преступную группировку и вывел часть средств из страны.

По словам Собчак, группа компаний «Монерон» была признана государством системообразующей и включена в федеральный список. «У нас выручка группы более 23 миллиардов рублей, а это не шутка. И мы будем соответствовать этому положению, и точно будем лучшими в крабовом бизнесе», — цитирует РБК.

Если учесть, что обе компании владеют собственным флотом и внушительным количеством квот, то у них есть все шансы стать лидерами рынка. Это, естественно, не устраивает Глеба Франка, владеющего «Русской рыбопромышленной компанией», резюмирует издание. Сейчас его бизнес переживает не лучшие времена — ходят активные слухи о серьезной закредитованности бизнеса, недоосвоении квот.

- Внезапность появления Ксении Собчак как флагмана крабового бизнеса и столь пристальное внимание к довольно рядовой деловой сделке говорят о том, что оно кому-то выгодно. Появление заказных статей, публикации в федеральных телеграм-каналах, по моим прикидкам, может стоить порядка полумиллиона долларов, а то и больше», — говорит приморский политолог Сергей Гребенюк.