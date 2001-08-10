Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
Совет директоров Банка России с 27 апреля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,50% годовых. Об этом рассказывает INTERFAX.RU.
В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что существенные ограничительные меры, введенные для борьбы с пандемией коронавируса и в мире, и в России, негативно отражаются на экономической активности.
Это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть.
Хотя инфляционные ожидания населения и бизнеса повысились, но в условиях снижения спроса их изменение будет иметь краткосрочный характер, полагает регулятор.
ЦБ отметил, что краткосрочные проинфляционные риски, связанные с возможным более значительным переносом в цены произошедшего ослабления рубля, а также с эпизодами повышенного спроса на отдельные группы товаров, уменьшились. Однако нарушения логистических цепочек в связи с введением ограничительных мер могут оказывать локальное повышательное влияние на цены. Регулятор допускает, что периоды усиления волатильности на глобальных рынках могут отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях.
При принятии решения по ключевой ставке Банк России также учитывал задачу поддержания финансовой стабильности, особенно в условиях изменчивой конъюнктуры международных товарных и финансовых рынков.
Принятое Банком России решение о снижении ключевой ставки вместе с регуляторными послаблениями будут противодействовать ужесточению денежно-кредитных условий в связи с возросшими рисками. Это наряду с другими мерами Банка России поддержит кредитование, в том числе в наиболее уязвимых секторах экономики.
Банк России пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит по итогам 2020 года 3,8-4,8% и стабилизируется в дальнейшем вблизи 4%.
Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
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