Сахалинским аграриям повысили минимальную заработную плату. Трехстороннее отраслевое соглашение закрепляет повышенные гарантии по оплате труда работников в сфере сельского хозяйства области на 2020-2023 годы, сообщили в правительстве области.

Документ сегодня подписали министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко, председатель ассоциации «Сахалинское региональное объединение сельскохозяйственных предприятий» Сергей Добреля и председатель Сахалинской областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации Светлана Богданова.

– Сегодня наша область, как и весь мир переживает непростой период, борясь с пандемией коронавируса. Несмотря на сложности, предприятия сельского хозяйства продолжают работу, обеспечивая жителей продуктами питания. В таких условиях особенно значимо поддержать работников аграрной отрасли. На это нацелено новое отраслевое соглашение, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

Соглашение учитывает специфику деятельности разных категорий работников. Оно охватывает самые важные вопросы трудовых взаимоотношений: рабочее время и отдых, оплата и нормирование труда, социальные льготы, трудовые гарантии и компенсации, профессиональная подготовка, охрана труда и здоровья.

Установленная документом минимальная тарифная ставка в отрасли ­– 12600 рублей (в среднем по области 12400 рублей), к этому добавляются районные коэффициенты и надбавки, а также выплаты, которые вводят предприятия.

Напомним, что практику заключения соглашения о минимальной заработной плате в Сахалинской области возобновили в этом году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Размер минимальной зарплаты на Сахалине и Курилах сегодня более чем в два раза превышает «федеральный минимум». Подписание отраслевых соглашений – это следующий этап, призванный повысить благосостояние жителей островного региона. Такие документы уже появились в сфере строительства и промышленности стройматериалов, дорожного хозяйства, рыбохозяйственного комплекса готовится соглашение для работников торговли.