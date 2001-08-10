Сдачу паромов для Сахалина перенесли еще на два года
Амурский судозавод (АЗС) перенес на 2022 год сдачу двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов для линии Ванино-Холмск. Согласно сообщению АСЗ, срок выполнения работ установлен в документе не позднее 15 октября 2022 года, передает "Интерфакс".
Кроме того, "в связи с переносом срока строительства" судов завод за период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2022 года заплатит заказчику за пользование авансом. Сумма аванса по каждому судну составляет 2,16 млрд рублей. Об этом пишут "Морские вести России".
Номера договоров между АСЗ и Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) соответствуют тем, которые были заключены в декабре 2016 года на строительство амурским предприятием двух паромов для сообщения Ванино-Холмск, следует из материалов сайта госзакупок.
Это не первый случай переноса сроков строительства паромов. Изначально работы должны были быть завершены к концу 2019 года, но затем сроки были сдвинуты, одно судно планировали сдать в 2020 году, второе - в 2021 году.
Ранее представитель судозавода сообщал "Интерфаксу", что на сроки на данный момент может повлиять, в частности, проблема въезда иностранных специалистов из-за ограничений по коронавирусу.
ГТЛК заказала у амурского завода два парома для линии Ванино-Холмск в 2016 году. Как сообщало правительство Хабаровского края в начале прошлого года, исполнение контракта по изготовлению паромов из-за санкционных ограничений сдвинулись. Стоимость судов изначально составляла 9,8 млрд рублей. "Предприятие вынуждено увеличивать стоимость каждого парома почти на 1 млрд рублей", - отмечало на тот момент правительство.
Новые паромы должны обеспечить бесперебойное сообщение между Сахалином и материком вне зависимости от сезона и погодных условий. Грузовые палубы парома вмещают 30 ж/д вагонов, 48 грузовых автопоездов, 28 легковых автомобилей. Пассажировместимость каждого судна - 150 человек.
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