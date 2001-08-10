В Сахалинскую область направят федеральные средства на переселение людей из аварийного жилья. Дополнительное финансирование используют для реализации этой задачи в Александровске-Сахалинском. Также за средства федерального бюджета реконструируют систему водоотведения в Ногликах – ранее работы на объекте планировалось проводить за счет областных средств. Об этом стало известно в ходе заседания президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

В повестку мероприятия вошли вопросы развития социальной инфраструктуры. Так, на поддержку планов социального развития 58 центров экономического роста ДФО, в которых проживает 81% населения округа, регионам до 2022 года выделено 98,6 миллиарда рублей.

– За счет федеральных средств уже удалось построить 309 объектов. Это школы, детские сады, больницы, центры культуры, спортивные объекты, объекты инженерной инфраструктуры. А также выполнить капитальный ремонт 230 социальных учреждений и объектов инфраструктуры, приобрести оборудование для 104 больниц и 117 ФАПов, 75 техникумов, закупить 128 единиц транспорта, 325 детских площадок, 37 комплектов уличных тренажеров, 200 квартир для работающих на Дальнем Востоке врачей и учителей, – сообщил Юрий Трутнев.

На совещании обсуждался и вопрос перераспределения средств дальневосточным регионам, высвободившихся в результате экономии. Общая сумма – более 4,5 миллиардов рублей. К примеру, в островном регионе дополнительные средства используют для увеличения финансирования переселения из аварийного жилфонда в Александровске-Сахалинском и реконструкции системы водоотведения в Ногликах.

По мнению Юрия Трутнева, главам регионов необходимо больше внимания уделять вопросам благоустройства городских пространств.

– Практически во всех регионах ДФО, где прошли совещания по развитию социальной инфраструктуры, поднимались вопросы внешнего облика и благоустройства городов и поселений. Но особенно это касалось состояния столиц субъектов. В первую очередь это связано с созданием новых микрорайонов. Нужно, чтобы они создавали единый ансамбль, вписывались в уже существующий ландшафт. Мы ждем от регионов таких заявок на получение «Единой субсидии». Надо строить красивые дома, формировать комфортные городские пространства, развивать территории, чтобы людям было приятно приходить с работы домой, - заметил он.

Подводя итоги совещания, Юрий Трутнев обратил внимание присутствующих на необходимость осуществления жесткого контроля со стороны губернаторов за эффективным использованием федеральных средств, предоставляемых Минвостокразвития России в рамках «Единой субсидии», и качество работы строительного комплекса.