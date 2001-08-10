В Сахалинскую область направят федеральные средства на переселение людей из аварийного жилья
В Сахалинскую область направят федеральные средства на переселение людей из аварийного жилья. Дополнительное финансирование используют для реализации этой задачи в Александровске-Сахалинском. Также за средства федерального бюджета реконструируют систему водоотведения в Ногликах – ранее работы на объекте планировалось проводить за счет областных средств. Об этом стало известно в ходе заседания президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
В повестку мероприятия вошли вопросы развития социальной инфраструктуры. Так, на поддержку планов социального развития 58 центров экономического роста ДФО, в которых проживает 81% населения округа, регионам до 2022 года выделено 98,6 миллиарда рублей.
– За счет федеральных средств уже удалось построить 309 объектов. Это школы, детские сады, больницы, центры культуры, спортивные объекты, объекты инженерной инфраструктуры. А также выполнить капитальный ремонт 230 социальных учреждений и объектов инфраструктуры, приобрести оборудование для 104 больниц и 117 ФАПов, 75 техникумов, закупить 128 единиц транспорта, 325 детских площадок, 37 комплектов уличных тренажеров, 200 квартир для работающих на Дальнем Востоке врачей и учителей, – сообщил Юрий Трутнев.
На совещании обсуждался и вопрос перераспределения средств дальневосточным регионам, высвободившихся в результате экономии. Общая сумма – более 4,5 миллиардов рублей. К примеру, в островном регионе дополнительные средства используют для увеличения финансирования переселения из аварийного жилфонда в Александровске-Сахалинском и реконструкции системы водоотведения в Ногликах.
По мнению Юрия Трутнева, главам регионов необходимо больше внимания уделять вопросам благоустройства городских пространств.
– Практически во всех регионах ДФО, где прошли совещания по развитию социальной инфраструктуры, поднимались вопросы внешнего облика и благоустройства городов и поселений. Но особенно это касалось состояния столиц субъектов. В первую очередь это связано с созданием новых микрорайонов. Нужно, чтобы они создавали единый ансамбль, вписывались в уже существующий ландшафт. Мы ждем от регионов таких заявок на получение «Единой субсидии». Надо строить красивые дома, формировать комфортные городские пространства, развивать территории, чтобы людям было приятно приходить с работы домой, - заметил он.
Подводя итоги совещания, Юрий Трутнев обратил внимание присутствующих на необходимость осуществления жесткого контроля со стороны губернаторов за эффективным использованием федеральных средств, предоставляемых Минвостокразвития России в рамках «Единой субсидии», и качество работы строительного комплекса.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Сахалинские управляющие компании заплатят штрафы за некачественную уборку дворов
10:12 Сегодня Спортивный фестиваль прошел в «Шикотан-арене»
10:42 Сегодня Во время проведения Парада Победы перекроют некоторые улицы в Южно-Сахалинске
11:32 Сегодня Жители Кунашира и Шикотана зажгли свечи памяти
- 13:12 18 Июня Для прибывающих на острова военных предусмотрят дополнительные меры профилактики COVID-19
- 10:12 17 Июня Сахалинские некоммерческие организации приглашают к участию в специальном конкурсе Фонда президентских грантов
17:12 16 Июня Глава региона Валерий Лимаренко сегодня посетил пункт для голосования
15:04 18 Июня Решение об открытии летнего оздоровительного лагеря в школе № 8 Южно-Сахалинска примут 19 июня
15:32 26 Мая В Сахалинскую область нельзя приехать без отрицательного теста на коронавирус
14:32 29 Мая Двух человек, прибывших на Сахалин без справок об отрицательном тесте на коронавирус, выдворили за пределы области
12:04 26 Мая Свыше 3 тысяч защитных костюмов поступили в Сахалинскую область
15:04 28 Мая Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 16:34 Вчера Цены в магазинах области теперь можно отследить на специальной интерактивной карте
- 12:04 Вчера Перекресток улиц Больничная и Читинская в Южно-Сахалинске закрывают с 23 июня
- 15:04 28 Мая Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
- 11:32 26 Мая Сахалинская область перешла к третьему этапу снятия ограничений
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?