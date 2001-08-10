Тихоокеанское
информационное агентство
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13:12, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

Сахалинская область остается привлекательной для инвесторов

Сахалинская область остается привлекательной для инвесторов

Сахалинская область остается привлекательной для инвесторов. В островном регионе вложения в основной капитал по итогам первого квартала 2020 года достигли отметки в 43,8 миллиарда рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 9,4 процента.

По сведениям регионального министерства экономического развития, наиболее привлекательны для инвесторов нефтегазовые проекты на шельфе острова Сахалин. В добычу и переработку водных биологических ресурсов направлено более 1,5 миллиарда рублей. Почти такая же сумма вложена в строительство зданий и инженерных сооружений.

– Инвестиции напрямую влияют на состояние экономики в регионе. Вложения в основной капитал – это рост мощности и эффективности производства, создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, строительство жилья и других объектов, в том числе и социальных. Поэтому так важно, что инвестиционные процессы на Сахалине и Курилах демонстрируют положительную динамику, – отметил Алексей Белик, председатель правительства Сахалинской области.

Капиталовложения в островное животноводство выросли более чем в 1,5 раза. Это результат мер поддержки местных предпринимателей, введенных на региональном уровне, – субсидий, а также грантов для начинающих фермеров.

Продолжаются инвестиции в рамках территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Резиденты островных ТОР «Южная», «Горный воздух» и «Курилы» вложили в свои проекты 19 миллиардов рублей, создали свыше 1000 новых рабочих мест. Участники Свободного порта Владивосток инвестировали в регионе 7,3 миллиарда рублей, сформировали 700 рабочих мест.

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