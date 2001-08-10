Сахалинская область остается привлекательной для инвесторов
Сахалинская область остается привлекательной для инвесторов. В островном регионе вложения в основной капитал по итогам первого квартала 2020 года достигли отметки в 43,8 миллиарда рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 9,4 процента.
По сведениям регионального министерства экономического развития, наиболее привлекательны для инвесторов нефтегазовые проекты на шельфе острова Сахалин. В добычу и переработку водных биологических ресурсов направлено более 1,5 миллиарда рублей. Почти такая же сумма вложена в строительство зданий и инженерных сооружений.
– Инвестиции напрямую влияют на состояние экономики в регионе. Вложения в основной капитал – это рост мощности и эффективности производства, создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, строительство жилья и других объектов, в том числе и социальных. Поэтому так важно, что инвестиционные процессы на Сахалине и Курилах демонстрируют положительную динамику, – отметил Алексей Белик, председатель правительства Сахалинской области.
Капиталовложения в островное животноводство выросли более чем в 1,5 раза. Это результат мер поддержки местных предпринимателей, введенных на региональном уровне, – субсидий, а также грантов для начинающих фермеров.
Продолжаются инвестиции в рамках территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Резиденты островных ТОР «Южная», «Горный воздух» и «Курилы» вложили в свои проекты 19 миллиардов рублей, создали свыше 1000 новых рабочих мест. Участники Свободного порта Владивосток инвестировали в регионе 7,3 миллиарда рублей, сформировали 700 рабочих мест.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
12:04 22 Июня Перекресток улиц Больничная и Читинская в Южно-Сахалинске закрывают с 23 июня
16:34 22 Июня Цены в магазинах области теперь можно отследить на специальной интерактивной карте
16:02 22 Июня Сахалинцам предлагают пройти 100-дневный марафон воркаута
17:12 22 Июня Сахалинцы, выезжающие за пределы региона, бесплатно сдают анализы на коронавирус
14:32 29 Мая Двух человек, прибывших на Сахалин без справок об отрицательном тесте на коронавирус, выдворили за пределы области
15:04 28 Мая Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
- 13:12 18 Июня Для прибывающих на острова военных предусмотрят дополнительные меры профилактики COVID-19
- 10:12 17 Июня Сахалинские некоммерческие организации приглашают к участию в специальном конкурсе Фонда президентских грантов
Выбор редакции
- 14:12 Вчера За сутки в Сахалинской области коронавирус подтвердился у 39 человек
- 14:32 25 Июня Марафон отжиманий пройдет на "Горном воздухе"
- 11:32 25 Июня На Сахалине за сутки подтвердили еще 37 случаев коронавируса
- 16:34 22 Июня Цены в магазинах области теперь можно отследить на специальной интерактивной карте
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?