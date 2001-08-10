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13:42, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил
В этом году дальневосточники могут добыть около 400 тысяч тонн лосося
С начала лососёвой путины рыбаки Дальнего Востока выловили шесть тысяч тонн рыбы. Всего же в этом сезоне по прогнозу будет добыто 384 тысячи тонн. Такие цифры озвучил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев в интервью порталу tvoidv.ru
Он рассказал о том, как обстоят дела в рыбодобывающей и перерабатывающей отраслях и о том, как на работе рыбаков отразилась пандемия.
"С целью предотвращения распространения заболевания наши предприятия предпринимали карантинные меры при оформлении транспортных и добывающих судов в порт, реализовывали специальные программы защиты. Принимались меры обсервации для людей, прибывающих на путину, и, если посчитать, в целом эти расходы по Дальнему Востоку около 8-9 млрд рублей уже "съели", - заявил Зверев.
Но ситуация с пандемией открыла и новые направления развития отрасли: например, из-за коронавируса примерно на 40 тысяч тонн снизилось производство тилапии и пангасиуса на рыбзаводах юго-восточной Азии. Эти виды являются прямыми конкурентами добываемому дальневосточниками минтаю. И теперь этот пробел смогут заполнить российские рыбопроизводители.
Большой блок интервью с руководителем ассоциации был посвящён браконьерству. Тема особенно актуальная для Сахалинской области, расположенной в непосредственной близости от Японии. Много лет незаконно выловленные богатства утекали из региона к соседям. Благодаря усилиям федерального центра, в этой сфере последовательно и методично наводится порядок. Перекрывая лазейки для черных рыболовов и краболовов, власти создают условия для развития легального бизнеса. В мае 2019 года президент Путин подписал закон, предусматривающий введение квоты на добычу крабов в инвестиционных целях. На этот вид выделено 50% общего допустимого улова крабов. Квоты по результатам аукционов закрепляются за пользователями на 15 лет. При этом компании, выигравшие аукцион, должны построить добывающий флот в России. Всего - 41 судно для добычи краба, из этого числа 31 — для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.
Полное интервью с Германом Зверевым читайте на портале tvoidv.ru.
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Новости экономики Сахалина и Курил
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