О налоге на профессиональный доход напоминают самозанятым сахалинцам

Межрайонная ИФНС России № 1 по Сахалинской области напоминает, что с 2020 года на территории региона действует налог на профессиональный доход по льготной ставке 4 или 6%.

- Налог на профессиональный доход вправе применять физические лица, оказывающие услуги по репетиторству, грузовым и пассажирским перевозкам, строительно-ремонтным работам, сдаче в аренду квартир, ремонту и пошиву одежды, консультированию, предоставляющим парикмахерские и косметические услуги и так далее, - говорят в мэрии.

Подать заявление и встать на учет в качестве самозанятого можно через личный веб-кабинет "Мой налог" на сайте ФНС России либо с помощью бесплатного мобильного приложения, а также в любой кредитной организации/банке.

С более подробной информацией о налоге на профессиональный доход можно ознакомиться на сайте www.nalog.ru.