ЦБ поддержал инициативу предоставлять банковские услуги по водительским правам
Минэк совместно с Росфинмониторингом и ЦБ разрабатывают законопроект, который позволяет использовать данные водительского удостоверения для упрощенной идентификации физлица при получении финансовых услуг, рассказали "Известиям" в Банке России. Регулятор поддерживает инициативу, подчеркнули там.
В крупнейших российских кредитных организациях знают об инициативе, рассказали в Росбанке, Совкомбанке, банках "Абсолют" и "Ак Барс", а также в крымском РНКБ. Водительские права можно будет использовать для перевода денег без открытия счета, отправки и получения до 15 тысяч рублей через почту, а также для обмена валюты на сумму, эквивалентную 100 тысяч рублей.
"Документ был выбран в соответствии с международной практикой. Он содержит все необходимые для упрощенной идентификации сведения, в том числе фото и подпись. Дополнительных рисков у банков не возникнет", — пояснили в РНКБ.
Сейчас согласно "антиотмывочному" закону банки обязаны идентифицировать личность клиента по паспорту или загранпаспорту, а также с помощью Единой биометрической системы, если пользователь сдал туда слепки лица и голоса.
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