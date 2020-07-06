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12:34, 06.07.20 | Новости экономики Сахалина и Курил

ЦБ поддержал инициативу предоставлять банковские услуги по водительским правам

Минэк совместно с Росфинмониторингом и ЦБ разрабатывают законопроект, который позволяет использовать данные водительского удостоверения для упрощенной идентификации физлица при получении финансовых услуг, рассказали "Известиям" в Банке России. Регулятор поддерживает инициативу, подчеркнули там.

В крупнейших российских кредитных организациях знают об инициативе, рассказали в Росбанке, Совкомбанке, банках "Абсолют" и "Ак Барс", а также в крымском РНКБ. Водительские права можно будет использовать для перевода денег без открытия счета, отправки и получения до 15 тысяч рублей через почту, а также для обмена валюты на сумму, эквивалентную 100 тысяч рублей.

"Документ был выбран в соответствии с международной практикой. Он содержит все необходимые для упрощенной идентификации сведения, в том числе фото и подпись. Дополнительных рисков у банков не возникнет", — пояснили в РНКБ.

Сейчас согласно "антиотмывочному" закону банки обязаны идентифицировать личность клиента по паспорту или загранпаспорту, а также с помощью Единой биометрической системы, если пользователь сдал туда слепки лица и голоса.

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