ЦБ поддержал инициативу предоставлять банковские услуги по водительским правам

Минэк совместно с Росфинмониторингом и ЦБ разрабатывают законопроект, который позволяет использовать данные водительского удостоверения для упрощенной идентификации физлица при получении финансовых услуг, рассказали "Известиям" в Банке России. Регулятор поддерживает инициативу, подчеркнули там. В крупнейших российских кредитных организациях знают об инициативе, рассказали в Росбанке, Совкомбанке, банках "Абсолют" и "Ак Барс", а также в крымском РНКБ. Водительские права можно будет использовать для перевода денег без открытия счета, отправки и получения до 15 тысяч рублей через почту, а также для обмена валюты на сумму, эквивалентную 100 тысяч рублей.

"Документ был выбран в соответствии с международной практикой. Он содержит все необходимые для упрощенной идентификации сведения, в том числе фото и подпись. Дополнительных рисков у банков не возникнет", — пояснили в РНКБ.

Сейчас согласно "антиотмывочному" закону банки обязаны идентифицировать личность клиента по паспорту или загранпаспорту, а также с помощью Единой биометрической системы, если пользователь сдал туда слепки лица и голоса.