ЦБ зафиксировал нетипично высокий спрос на наличные
В России наблюдается нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньги, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.
В частности, в конце мая объем наличных денег, которые находятся в обращении вне банковской системы (денежный агрегат M0), ускорил рост до 23% в годовом выражении. Об этом пишет РБК.
«Под влиянием временного увеличения неопределенности относительно перспектив развития макроэкономической ситуации в условиях пандемии коронавируса заметно возросло значение депозитов до востребования. По этой же причине сохранялся нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньги», — говорится в отчете регулятора.
По данным регулятора, объем наличных денег в стране растет с начала февраля: за последние пять месяцев он увеличился на 2,178 трлн руб. и на 1 июля стал составлять рекордные 12,419 трлн руб.
25 марта президент Владимир Путин объявил о введении налога 13% на проценты по вкладам свыше 1 млн руб. Уже через день крупные банки зафиксировали рост заявлений клиентов о закрытии вкладов, писал РБК. Участники рынка предупреждали ЦБ о риске «набега» вкладчиков.
Помимо этого, на объем наличных повлияла пандемия коронавируса. В марте он вырос на 0,7 трлн руб., сообщал регулятор. В апреле россияне в основном забирали из банков валютные вклады, совокупная депозитная база выросла на 1,2%, или на 371 млрд руб. В следующем месяце депозиты населения сократились, но отток был не таким серьезным, как в начале кризиса, сообщил Банк России. За май объем средств физлиц на депозитах уменьшился на 0,1%, или примерно на 31,5 млрд руб.
В то же время уже в первую декаду июня ситуация улучшилась, сообщал ЦБ. «Средства населения на счетах также прибавили (0,5%), причем росли остатки как в рублях, так и в валюте», — отмечал тогда регулятор.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 13:12 18 Июня Для прибывающих на острова военных предусмотрят дополнительные меры профилактики COVID-19
- 10:12 17 Июня Сахалинские некоммерческие организации приглашают к участию в специальном конкурсе Фонда президентских грантов
13:42 18 Июня Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска завтра
12:32 18 Июня Число заболевших Covid-19 в Сахалинской области превысило 400
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?