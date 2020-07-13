ЦБ зафиксировал нетипично высокий спрос на наличные

В России наблюдается нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньги, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка. В частности, в конце мая объем наличных денег, которые находятся в обращении вне банковской системы (денежный агрегат M0), ускорил рост до 23% в годовом выражении. Об этом пишет РБК. «Под влиянием временного увеличения неопределенности относительно перспектив развития макроэкономической ситуации в условиях пандемии коронавируса заметно возросло значение депозитов до востребования. По этой же причине сохранялся нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньги», — говорится в отчете регулятора. По данным регулятора, объем наличных денег в стране растет с начала февраля: за последние пять месяцев он увеличился на 2,178 трлн руб. и на 1 июля стал составлять рекордные 12,419 трлн руб.

25 марта президент Владимир Путин объявил о введении налога 13% на проценты по вкладам свыше 1 млн руб. Уже через день крупные банки зафиксировали рост заявлений клиентов о закрытии вкладов, писал РБК. Участники рынка предупреждали ЦБ о риске «набега» вкладчиков.

Помимо этого, на объем наличных повлияла пандемия коронавируса. В марте он вырос на 0,7 трлн руб., сообщал регулятор. В апреле россияне в основном забирали из банков валютные вклады, совокупная депозитная база выросла на 1,2%, или на 371 млрд руб. В следующем месяце депозиты населения сократились, но отток был не таким серьезным, как в начале кризиса, сообщил Банк России. За май объем средств физлиц на депозитах уменьшился на 0,1%, или примерно на 31,5 млрд руб.

В то же время уже в первую декаду июня ситуация улучшилась, сообщал ЦБ. «Средства населения на счетах также прибавили (0,5%), причем росли остатки как в рублях, так и в валюте», — отмечал тогда регулятор.