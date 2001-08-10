Рыбодобытчикам на Дальнем Востоке мешает работать формальность

В столице Дальневосточного федерального округа прошло заседание Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС). Одной из главных тем стали изменения в Правилах рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, которые обеспечили бы правовую основу транспортировки уловов сардины иваси и скумбрии в места доставки и выгрузки с использованием судов с наливными трюмами.

Как пишет «Российская газета», представители АО УК «Дальневосточный рыбак» предложили сформировать рабочую группу с участием Росрыболовства, Пограничного управления ФСБ России и судовладельцев для обоснования корректировок Правил рыболовства. Эту инициативу поддержали заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук и руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО Алексей Байталюк.

В самом центре основного района вылова иваси и скумбрии - в Южно-Курильской зоне - УК «Дальневосточный рыбак» реализует масштабный инвестиционный проект: на Шикотане продолжается создание рыбоперерабатывающего комплекса «Островной», ставшего резидентом ТОР «Курилы».

- Уже вложены огромные средства в строительство и запущен первый завод по переработке донно-пищевых и пелагических пород рыб, - говорит директор по связям с общественностью АО УК «Дальневосточный рыбак» Сергей Суханов. - Поэтому перед резидентом ТОР стоит задача оптимальной загрузки береговых перерабатывающих мощностей, сохранности товарного вида сырья и экономии промыслового времени при добыче, доставке и выгрузке улова на завод на острове Шикотан. Только так можно обеспечить поставку российскому потребителю максимально качественного продукта по минимально возможной цене.

Как поясняют специалисты отрасли, для организации эффективного промысла необходимо участие как минимум двух судов: одно - добывающее (траловое или кошельковое), второе - принимающее. При этом улов в трюм судна-приемщика поступает непосредственно с находящегося в воде тралового мешка или кошелька промыслового судна при помощи рыбонасоса. Таким образом, рыба не касается добывающего судна, а сразу из орудия добычи попадает на борт судна-приемщика, что, казалось бы, не противоречит действующим Правилам рыболовства. Напомним, согласно п. 22.13 Правил «запрещается осуществлять перегрузку уловов водных биоресурсов с добывающих судов рыбопромыслового флота на иные суда: а) при осуществлении прибрежного рыболовства; б) при осуществлении рыболовства с учетом уловов в местах доставки и выгрузки». Но ведь в нашем случае как такового перегруза с судна на судно не происходит - рыба поступает в трюм прямиком из орудия лова.

- В апреле 2019 года, когда шло активное обсуждение готовящихся к публикации новых Правил рыболовства, и возник вопрос: как в таком случае оформлять подобный промысел? Если это считать перегрузом, то как быть в условиях новых требований Правил? Если это улов судна-приемщика, то что тогда является орудием добычи, которое должно быть вписано в разрешение на добычу, и что считать промысловой операцией, которая должна быть вписана в промысловый журнал? - обозначает проблему Сергей Суханов.

В мае 2019 года эти же вопросы были подняты на совещании в ТИНРО. Тогда было высказано общее предположение, что, вероятнее всего, разрешение на промысел должно быть у обоих судов, при этом улов, попадающий на борт приемщика, должен списываться именно с его разрешения. Участники совещания сошлись во мнении, что требуется отдельно проработать - какое орудие добычи указывать и какие промысловые операции фиксировать.

К слову, в советское и постсоветское время при комбинированном промысле рыбонасосы имели нормативно закрепленный статус - именно в качестве орудия добычи, а способ замета улова выступал в качестве способа добычи. Так, в приказе минсельхоза от 22.02.2007 № 128 «Об определении типов рыбопромысловых судов, орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов" можно обнаружить орудие добычи «Рыбонасос» и соответствующий ему способ добычи «Неводной».

АО УК «Дальневосточный рыбак» взяло на себя смелость перейти от теории к практике и на деле продемонстрировать эффективность комбинированного промысла. Рыбокомбинат «Островной» и ТИНРО-Центр заключили договор на научную работу «Исследование технологии комбинированного тралового промысла, позволяющей снизить повреждаемость улова в процессе его выливки, с использованием судна приемщика, оснащенного рыболовным насосом, на промысле скумбрии и сардины иваси в СЗТО на судах «Островной-12» и «Островной-8».

На основании этого договора и рейсового задания на судно-приемщик в теруправлении Росрыболовства выписали разрешение на промысел с указанием рыбонасоса в качестве экспериментального орудия добычи с кодом 775. Отправили научного сотрудника от ТИНРО-Центр на Шикотан для контроля. И в начале июля совершили первую комбинированную работу.

Однако при заходе на Шикотан добытчика «Островной-8» инспекторы ГМИ выписали протокол, вменяя ему перегрузку улова вопреки Правилам рыболовства. Теперь они планируют наложить арест на всю выпущенную продукцию из этого улова. И пообещали выписывать далее по протоколу на каждую такую работу.

- Промысел сардины иваси, постепенно возрождающийся после 25-летнего перерыва, сулит дальневосточным рыбакам существенную прибавку. Впрочем, Росрыболовству, отраслевой науке и рыбопромышленникам предстоит проделать большую работу для эффективной организации добычи. Ведь дело даже не в практически забытых технологиях и орудиях лова, а в актуализации действующих Правил рыболовства, - подчеркивает директор по связям с общественностью АО УК «Дальневосточный рыбак».

Промысел иваси, достигавший в 1970-1980 годах одного миллиона тонн, начал возрождаться несколько лет назад. По данным отраслевой системы мониторинга, в 2019-м было добыто 133 тысячи тонн сардины, что в два раза выше уровня 2018 года. На 2020-й рекомендованный вылов иваси в исключительной экономической зоне России установлен уже в 235 тысяч тонн.

Источник: «Российская газета»