Заявления главы топливного союза Приморья о недопоставке бензина на биржу абсурдны - эксперт

"Бунт" дальневосточных независимых автозаправочных станций во главе с главой Приморского топливного союза Владимиром Чирсковым не обоснован - независимые АЗС, заявившие о росте стоимости бензина и собственных убытках, просто отказываются покупать топливо на бирже по рыночным ценам, - полагает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Ранее стало известно, что ряд независимых АЗС Дальнего Востока увеличил цены на АИ-95 и АИ-98, а некоторые сети и вовсе прекратили продажу этого вида топлива. Одновременно в медиапространстве появились заявления Чирскова о том, что бензин на биржу поставляется в объемах, недостаточных рынку региона.

"Комсомольский НПЗ ежедневно поставляет на биржу 1200 тонн моторных топлив, а общие потребности всех независимых сетей на Дальнем Востоке составляет 1000 тонн, - комментирует Сергей Суверов. - Чирсков при этом делает абсолютно абсурдистские заявления о том, что, якобы, потребности независимых составляют - 1000 тонн 95-го и 98–го бензина. Это просто сюр какой-то, ведь премиальные виды топлива - это лишь 3% спроса, как в случае с 98-м бензином, и 22% в случае с 95-м".

Эксперт уверен, что корень проблемы кроется в том, что независимые хотят закупаться на нефтебазах по более дешевым ценам, "но совершенно непонятно, почему ВИНКи должны субсидировать их бизнес в ущерб собственным интересам и нарушать указ президента о развитии биржевых инструментов торговли".

В свою очередь, вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев придерживается мнения, что частые проблемы на топливном рынке Дальнего Востока - результат отсутствия в России единой системы обеспечения топливом.

“В стране профицит бензина по году более 4 миллионов тонн, и, по всем прогнозам, в ближайшее время он будет только расти. Спрос стагнирует. И если говорить конкретно о Дальнем Востоке, здесь он очень небольшой. Только вот акциз на бензин в этом регионе значительно выше, чем в других, а транспортные тарифы очень высокие", - полагает Гусев.

По его мнению, вопрос упирается в то, что в России не существует комплексной системы топливообеспечения. "Вопрос не в локальных региональных продажах. Мы неоднократно поднимали вопрос об отмене демпфера, переносе акциза на АЗС, отмене акциза и НДС при поставке топлива на Дальний Восток. Регулятор глух, а переработка и розница в минусе", - уверен эксперт.

В России сейчас действует демпфирующий механизм, суть которого заключается в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, напротив, должны платить государству.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев отмечал, что механизм демпфера в нефтяной отрасли РФ не универсален и его необходимо доработать - в таком случае цены на автомобильное топливо на заправках, наконец, смогут стабилизироваться.

Кроме того, в связи с нехваткой топлива на Дальнем Востоке правительство обсуждает идею предоставления налогового вычета для нефтеперерабатывающих заводов за поставки зимнего дизеля в регион. Как поясняли в ФАС России, субсидия может быть предоставлена в виде вычета из тарифов на перевозки РЖД.