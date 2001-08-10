Тихоокеанское
информационное агентство
13 Августа 2020
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15:32, Сегодня | Новости экономики Сахалина и Курил

"Роснефть" продала "Русгидро" 7,7% акций Сахалинской энергетической компании

Миллиард рублей отдала "Русгидро" за 7,68% акций Сахалинской энергетической компании. Долю энергетики выкупили у "Роснефти", сообщает агентство "Прайм".

По данным издания, совет директоров "Русгидро" одобрил покупку у "Роснефти" 7,68% акций Сахалинской энергетической компании ещё в начале июля. Энергетики планировали купить 1 миллион акций СЭК по 1 тысяче рублей за ценную бумагу. После этого доля "Русгидро" в сахалинской компании вырастет с 26,94% до 34,62%.

Как пояснили в "Русгидро", покупка реализуется в рамках соглашения между этой компанией, "РАО ЭС Востока" и правительством Сахалинской области о консолидации энергетических активов региона на базе "Сахалинэнерго", которое было подписано в 2017 году.

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