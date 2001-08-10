Цены на авиатопливо «рванули» вверх, не дожидаясь конца пандемии

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта России (АЭВТ) обратилась к федеральному правительству с просьбой проверить, как формируются цены на авиационное топливо в аэропортах страны. Сразу после того, как авиасообщение начало налаживаться после паузы, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, эти цены начали расти. Причем на бирже топливо благодаря низким ценам на нефть даже подешевело. Однако авиакомпании в конечном счете вынуждены платить на десятки процентов больше.

На авиаперевозчиков в имеющейся ситуация оказывается большое ценовое давление. Чтобы восстановить объемы перевозок, им необходимо привлекать пассажиров акциями и сниженными ценами. Однако это очень сложно сделать на фоне того, что в таких аэропортах, как Москва, Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Екатеринбург, Краснодар керосин для заправки самолетов подорожал сразу от 20 до 62 процентов. Оптовая цена при этом, наборот, ниже прежней. Так, если в июле 2019 года на СПбМТСБ (Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа) литр авиатоплива Ангарской нефтехимической компании стоил 40 рублей 39 копеек за литр, то в июле 2020-го – 33 рубля 61 копейку.

Проблема, считают эксперты, что торги на бирже превратились в первую очередь в спекуляцию. До 80 % объема топлива приобретаются не для фактического использования, а для перепродажи. Там правят бал трейдеры, а вот представителей непосредственно топливо-заправочных комплексов (ТЗК) там нет.

Как разъясняет портал «Нефть и капитал», основной объем авиакеросина перевозчики покупают через тендерные процедуры. В тендерах участвуют ТЗК. Они, особенно независимые, часть топливных объемов приобретают у трейдеров. Трейдеры, в свою очередь, покупают авиакеросин на биржевых торгах через СПбМТСБ. Авиакомпании в биржевой торговле не участвуют. Зато участвуют такие компании, как АО «Солид Товарные рынки», к которому у ФАС имелись претензии по вопросу сговора при покупке автомобильного топлива, а также «ИнвестНефтеТрейд», «Олимп-Трейд» и другие трейдеры.

«Свою роль здесь играет и политика допуска к торгам на СПбМТСБ. Необходим квалификационный отбор участников, исключающий попытки выкупить значительные объемы авиатоплива для «нецелевого использования» и/или возможность сговора крупных трейдеров для закупок большей части реализуемого через биржу топлива, - продолжает издание. - Однако СПбМТСБ, руководствуясь рыночными принципами, не вводит ограничений, а в конечном итоге от "политики невмешательства" страдают пассажиры».

Сложившаяся ситуация происходит на фоне общей кризисной ситуации в нефтеперерабатывающей отрасли России, добавляет генеральный директор ЗАО «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев. «1 января 2019 года налоговая нагрузка на нефтеперерабатывающую промышленность превысила разумные пределы. Сейчас все нефтеперерабатывающие заводы без исключения стали убыточны. Инвестиционный климат был безвозвратно ухудшен. Таким образом, все инвестиционные проекты в области нефтепереработки были закрыты, программы реконструкции НПЗ и строительства новых заводов умерли», - говорит он.

Еще одна проблема – фактически монополия трейдеров в ряде российских аэропортов. «Владельцы инфраструктуры могут закупать керосин дешевле, но поскольку они монополисты в аэропорту, то продают они топливо авиакомпаниям дороже. Сейчас количество перелетов увеличилось, и в силу своего монопольного положения они реагируют на спрос и увеличивают цены», – уточняет директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Поводом для указанной выше жалобы в минтранс России стала ситуация, сложившаяся у «Уральских авиалиний», добавляет доцент кафедры международной коммерции РАНХиГС Тамара Сафонова. В июле по итогам тендера авиакомпания получила скидку в связи с профицитом топлива на российском и мировом рынке. Но уже на август–сентябрь скидки перестали действовать. «При этом у других авиакомпаний в основном долгосрочные договоры. У „Аэрофлота“ в контрактах предусмотрена формула цены, учитывающая цены на авиакеросин на внешнем рынке», — говорит Сафонова.

Как говорят специалисты, рынку авиатоплива не хватает надзора со стороны государства. Если стоимость автомобильного бензина по социальным причинам находится под постоянным присмотром, то с авиационным руки у не до конца добросовестных участников развязаны.