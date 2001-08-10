ВТБ поддержал муниципальные учреждения Амурской области

ВТБ предоставил муниципальным учреждениям и социально-ориентированным некоммерческим организациям Амурской области 125 млн рублей на восстановление деятельности. Средства выданы в рамках программы господдержки по Постановлению Правительства РФ № 696. Общий объем финансирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей региона по данной программе – 410 млн рублей, сообщили в пресс-службе ВТБ на Дальнем Востоке.

«Предоставление такой помощи муниципальным учреждениям и НКО содействуют поддержанию занятости в четырех спортивных школах, детской школе искусств, двух парках культуры, филармонии, театре, санатории и других социальных объектах в Благовещенске, Белогорске и других городах Приамурья», — отметила управляющий ВТБ в Амурской области Ирина Малых.

В рамках программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более – будет списано 50% долга и процентов по нему.