ВТБ профинансировал сетевые кафе в Якутске

ВТБ предоставил финансирование в размере 4,9 млн рублей ООО «Стар Бургер»: предприятие развивает в г. Якутске сетевые кафе «Шоколадница», «Black Star Burger» и «Космобургер». Средства выданы под 2%, сроком на 1 год, в рамках Постановления Правительства РФ № 696.

«Наша отрасль испытала значительное негативное влияние ограничений, связанных с пандемией. В период самоизоляции мы быстро переориентировались на доставку, однако она не смогла полностью заместить выручку от посещений кафе. Поэтому получение средств господдержки в ВТБ для нас очень важно: в первую очередь мы направляем их на выплату заработной платы, а также арендные платежи. Это дало нам возможность сохранить производство и бизнес в целом. Сейчас мы пересматриваем свою бизнес-модель, находим новые направления развития», – прокомментировал директор ООО «Стар Бургер» Андрей Аксенчук.

«С начала работы по государственной программе льготного кредитования на восстановление деятельности ВТБ подписал предприятиям и индивидуальным предпринимателям Якутии более 130 кредитных сделок на сумму 794 млн рублей. В период выхода из ограничений, связанных с пандемией, программа помогает бизнесу вернуться к работе, преодолевая последствия «корона-кризиса», — отметил управляющий ВТБ в Республике Саха (Якутия) Денис Леонтьев.

В рамках Программы №696 клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более – будет списано 50% долга и процентов по нему.