Браконьерские сети мешают пройти кете на нерест через Ныйский залив

Активный ход на нерест кеты начался в Ныйском заливе на северо-востоке Сахалина (Ногликский район). В этот залив впадает река Тымь – вторая по размерам на острове после Пороная, в ней расположены важнейшие нерестилища дикой кеты, а также два рыбоводных завода, искусственно воспроизводящих этот вид тихоокеанских лососей.

Как сообщает "Экологическая вахта Сахалина", и на диких нерестилищах реки Тымь, и на рыбоводных заводах на сегодня возник острый дефицит производителей кеты, на что пришлось отреагировать даже областной комиссии по регулированию вылова анадромных рыб. На своем заседании 8 сентября 2020 года она приняла решение об установке дополнительных периодов пропуска лососей на нерест – пропускных дней, запретных для вылова и промышленными предприятиями, и коренными малочисленными народами. В своем протоколе комиссия прямо указывает, что эта мера введена из-за отсутствия подходов кеты к забойке Адо-Тымовского рыбоводного завода, а также в целях обеспечения заполнения нерестовых площадей реки Тымь и ее притоков.

"При этом кета в Ныйский залив заходит в большом количестве, но ход рыбе на нерест перекрыт множеством браконьерских сетей – они стоят в заливе повсеместно, и в "Эковахту Сахалина" поступает множество подтверждающих это видеороликов. Сети в основном концентрируются вблизи устьев крупных нерестовых рек, впадающих в Ныйский залив – Тымь, Джимдан, Даги, Бол. Вени, зачастую их маскируют под традиционный лов коренных малочисленных народов. Кроме того, поступают сообщения и о начавшемся браконьерском лове кеты в Охотском море вблизи Ныйского залива – дрифтерными сетями с использованием морских кунгасов. Местные жители также сообщают об активно работающих скупках браконьерской продукции в Ногликах, принимающих рыбу и от коренных жителей севера острова", - рассказывают в "Экологической вахте Сахалина".

Если не принять срочные меры по очистке залива от незаконно установленных сетей и прекращению браконьерского дрифтерного промысла в открытом море, то и нерест дикой кеты, и закладка на инкубацию заводской кеты будут под угрозой, и даже введение дополнительных пропускных дней здесь не поможет.