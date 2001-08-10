На Дальнем Востоке ВТБ выдал по «Ипотеке с господдержкой» кредитов на 1,7 млрд рублей
За время работы в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» ВТБ провел в Дальневосточном федеральном округе 470 сделок на 1,7 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему продаж стали Приморский край (100 сделок на 373 млн руб.), Республика Саха (Якутия) (94 кредита на 314 млн руб.) и Хабаровский край (74 сделки на 279 млн руб.).
По стране в целом в рамках этой программы ВТБ провел 30,2 тысячи сделок на 90 млрд рублей. Средний размер кредита достиг 2,9 млн рублей. Программа занимает порядка 30% от общего объема всех ипотечных выдач ВТБ, сообщили в пресс-службе банка.
«Господдержка существенно расширила возможности россиян на приобретение нового жилья даже в нынешний непростой год. Кредиты по рекордно низкой ставке стали драйвером развития всего рынка, и начиная с апреля, когда она была запущена, продажи ипотеки уверенно растут. В августе мы увеличили выдачу кредитов на 40% по сравнению с прошлым годом, и каждая третья сделка прошла именно под 6,5%. По нашим прогнозам, пик спроса на программу с господдержкой придется на осень этого года – уже сейчас рынок ждет окончательного решения о сроках ее реализации, что создает дополнительный стимул у клиентов», – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ.
В настоящее время в ВТБ действует сниженный размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5% – всего 15% от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя.
Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.
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