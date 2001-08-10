Кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае вырос на 17%
За январь-июнь 2020 года кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае вырос на 17% и на 1 июля составил 152,6 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 20%, до 100,8 млрд рублей.
Драйвером роста кредитного портфеля стал корпоративный бизнес: с начала года займы предприятий в регионе выросли на 21%, до 114,9 млрд рублей. Из них 18,7 млрд рублей формируют кредиты среднего и малого бизнеса. Ресурсы юридических лиц увеличились на отчетный период на 72% и составили на отчетную дату 34,3 млрд рублей, в том числе в сегменте СМБ - 14 млрд рублей (+18%).
Портфель займов частных клиентов за январь-июнь прибавил 7% и превысил 37,7 млрд рублей. В сегменте ипотечного кредитования динамика выше: 12%, портфель жилищных кредитов на отчетную дату – 16,7 млрд рублей. Кредиты наличными занимают более половины розничного кредитного портфеля, их объем по итогам первого полугодия - 19 млрд рублей (+3%).
Объем средств частных клиентов банка в регионе в отчетном периоде увеличился на 4% и превысил 66,5 млрд рублей. Продолжился рост инвестпродуктов – на 22% с начала года, до 12,5 млрд рублей.
В первом полугодии 2020 года ВТБ в Хабаровском крае выдал розничных кредитов в объеме 8,2 млрд рублей, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Опережающую динамику продемонстрировала ипотека: выдачи займов на приобретение недвижимости выросли на 68% и составили за полугодие 4 млрд рублей. Еще 4,1 млрд рублей предоставлено жителям региона в виде кредитов наличными.
«Сегодня мы видим постепенное восстановление экономической активности предприятий и индивидуальных предпринимателей. Розничный сектор «оживает» чуть быстрее, в частности, в июне мы зафиксировали доковидные показатели в сегменте ипотечного кредитования. Этому содействовали меры поддержки предприятий и граждан: как государственные, так и в рамках собственных программ ВТБ. Общий объем такой помощи, предоставленной в регионе, на текущий момент составил 4,6 млрд рублей», - прокомментировал вице-президент, управляющий ВТБ в Хабаровском крае Евгений Орлов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 09:34 Сегодня На дистанционное обучение в области переходят еще два класса
10:12 Сегодня До 23 сентября сквозного проезда не будет в районе жилого дома №20 по ул. Поповича
10:42 Сегодня Солнцевский угольный разрез устраняет последствия землетрясения
- 11:32 Сегодня Сахалинцы и курильчане смогут бесплатно ловить горбушу сетями
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
13:42 10 Сентября ПСО: в Сахалинской области нет смертельных случаев от коронавируса
16:42 11 Сентября В Сахалинской области пройдет крупное исследование по сердечно-сосудистым заболеваниям
09:34 8 Сентября Спасатели нашли партмоне и ПТС на имя пропавшего в Поронайском районе пенсионера
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
- 19:43 4 Сентября ВТБ запустил сезонный вклад с доходностью до 5%
13:42 10 Сентября ПСО: в Сахалинской области нет смертельных случаев от коронавируса
09:34 4 Сентября Двух студентов ищут на Шикотане
Выбор редакции
- 15:04 Вчера Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?