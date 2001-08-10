За январь-июнь 2020 года кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае вырос на 17% и на 1 июля составил 152,6 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 20%, до 100,8 млрд рублей.

Драйвером роста кредитного портфеля стал корпоративный бизнес: с начала года займы предприятий в регионе выросли на 21%, до 114,9 млрд рублей. Из них 18,7 млрд рублей формируют кредиты среднего и малого бизнеса. Ресурсы юридических лиц увеличились на отчетный период на 72% и составили на отчетную дату 34,3 млрд рублей, в том числе в сегменте СМБ - 14 млрд рублей (+18%).

Портфель займов частных клиентов за январь-июнь прибавил 7% и превысил 37,7 млрд рублей. В сегменте ипотечного кредитования динамика выше: 12%, портфель жилищных кредитов на отчетную дату – 16,7 млрд рублей. Кредиты наличными занимают более половины розничного кредитного портфеля, их объем по итогам первого полугодия - 19 млрд рублей (+3%).

Объем средств частных клиентов банка в регионе в отчетном периоде увеличился на 4% и превысил 66,5 млрд рублей. Продолжился рост инвестпродуктов – на 22% с начала года, до 12,5 млрд рублей.

В первом полугодии 2020 года ВТБ в Хабаровском крае выдал розничных кредитов в объеме 8,2 млрд рублей, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Опережающую динамику продемонстрировала ипотека: выдачи займов на приобретение недвижимости выросли на 68% и составили за полугодие 4 млрд рублей. Еще 4,1 млрд рублей предоставлено жителям региона в виде кредитов наличными.

«Сегодня мы видим постепенное восстановление экономической активности предприятий и индивидуальных предпринимателей. Розничный сектор «оживает» чуть быстрее, в частности, в июне мы зафиксировали доковидные показатели в сегменте ипотечного кредитования. Этому содействовали меры поддержки предприятий и граждан: как государственные, так и в рамках собственных программ ВТБ. Общий объем такой помощи, предоставленной в регионе, на текущий момент составил 4,6 млрд рублей», - прокомментировал вице-президент, управляющий ВТБ в Хабаровском крае Евгений Орлов.