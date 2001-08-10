Кредитный портфель ВТБ на Камчатке увеличился на 19%
С начала года кредитный портфель ВТБ в Камчатском крае вырос на 19% и на 1 июля 2020 года достиг 30,3 млрд рублей. Портфель ресурсов составил 25,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка.
Драйвером роста кредитного портфеля стал корпоративный бизнес. Портфель займов среднего и малого предпринимательства за январь-июнь увеличился на треть, до 18,7 млрд рублей. Портфель привлеченных средств в этом сегменте – 10,3 млрд рублей.
Розничный кредитный портфель на отчетную дату составил 11,6 млрд рублей (+4% с начала года). Динамику обеспечила ипотека: увеличившись на 6%, портфель жилищных кредитов достиг 4,3 млрд рублей. Кредиты наличными превысили 6,7 млрд рублей (+3%). Объем средств частных клиентов в первом полугодии вырос на 6%, до 15 млрд рублей. Почти на треть (29%), до 2,3 млрд рублей, ВТБ на Камчатке нарастил инвестиционный портфель.
В отчетном периоде ВТБ предоставил жителям полуострова розничных кредитов на сумму свыше 2,2 млрд рублей, из них 1,4 млрд рублей выдано в виде кредитов наличными, 788 млн рублей составили ипотечные займы (+5% к январю-июню 2019 года).
«Предложенные бизнесу и гражданам меры поддержки в период пандемии имели положительный эффект: предприятия поэтапно возвращаются к деловой активности, на рынке розничного кредитования восстанавливается динамика в сфере ипотеки. Они же содействовали сохранению динамики наших основных показателей. Общий объем помощи, предоставленной ВТБ в регионе корпоративным и частным клиентам, пострадавшим в период пандемии, на текущий момент составил 1,5 млрд рублей», - отметила управляющий ВТБ в Камчатском крае Галина Зубарь.
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