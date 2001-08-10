ВТБ снижает ставку по «Ипотеке с господдержкой» до 6,1%
«ВТБ первым из банков начал работу по госпрограмме, раньше других снизил требования к минимальному размеру первого взноса и увеличил максимальную сумму кредита. На сегодняшний день объем выдач в рамках госпрограммы превысил 30 тысяч кредитов почти на 95 млрд рублей. В связи с высоким спросом на льготную ипотеку мы обратились к оператору программы за дополнительным лимитом и планируем значительно увеличить объем выдач по ней до конца года. Этому будет способствовать снижение ставки для наших клиентов до 6,1%», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке для заемщиков ВТБ составляет 15% от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя.
Средний размер оформляемого кредита в ВТБ составляет около 3 млн рублей, программа занимает до трети от общего объема всех ипотечных выдач банка. Регионами-лидерами по числу проведенных сделок являются Москва и МО (9,2 тыс. на 45 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленобласть (3,3 тыс. на 11 млрд руб.), Республика Татарстан (1,5 тыс. на 3,8 млрд руб.), Краснодарский край и Ростовская область (по 1,4 тыс. на 2,7 млрд руб.), Новосибирская область (1,3 тыс. на 3 млрд руб.).
Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.
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