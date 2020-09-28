Более 20 компаний готовы стать резидентами Сахалинского индустриального парка. Соответствующее соглашение планируется подписать на конференции «Нефть и газ Сахалина», которая пройдет в Южно-Сахалинске с 29 по 1 октября. В этом году масштабное мероприятие повысило статус до Дальневосточного энергетического форума. Об этом сообщил сегодня губернатор Валерий Лимаренко на совещании в правительстве Сахалинской области.

Одним из самых значимых событий для экономики островного региона событий – сессия по созданию Сахалинского индустриального парка, она завершится подписанием соглашений о намерениях. Сегодня ведутся переговоры с 24 крупными нефтегазовыми компаниями, которые готовы объединить свои сервисы на единой территории. Объект расположится в планировочном районе Ново-Александровск, в Южно-Сахалинске.

– Ежегодная конференция «Нефть и газ Сахалина» – это традиция, но в этом году она приобретает историческое значение. Создание индустриального парка – существенная веха для нашего региона. Те направления, которые мы вместе с экспертами и жителями закладывали в стратегию развития Сахалинской области до 2035 года, сегодня начинают воплощаться в жизнь, – отметил Валерий Лимаренко.

Другим поворотным событием конференции станет подписание двустороннего соглашения с ПАО «Газпром», которое официально закрепит программу стопроцентной газификации Сахалинской области. Эта работа в островном регионе должна завершиться на 5 лет раньше, чем в других субъектах Дальнего Востока. Сахалин и Курилы будут обеспечены голубым топливом до 2025 года, остальные дальневосточные регионы – до 2030-го.

Кроме того, в рамках конференции будет подписано соглашение по строительству малотоннажного комплекса по производству СПГ мощностью до 60 тысяч тонн в год в Поронайском районе. Там же инвесторы сегодня рассматривают возможность создания на концессионной основе морского порта. Развитие производства и чистой энергетики позволит Поронайску стать одним из индустриальных центров островной области.

Глава региона подчеркнул еще одно важное направление в работе нефтегазового форума – развитие водородной и экологически чистой энергетики. Сегодня готовятся соответствующие соглашения с госкорпорацией «Росатом» и другими компаниями. Кроме того, Сахалинская область планирует стать пилотным регионом, где в рамках Парижского соглашения будет проводиться работа по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. Начать эту работу планируется уже к 2022 году.

– Мировая тенденция сегодня такова, что все страны стремятся сохранить планету зеленой. Стоит задача – снижать использование бензина и других видов топлива, загрязняющих атмосферу. И мы хотим быть первым регионом, который идет в этом направлении, – сказал Валерий Лимаренко.

Развитие «зеленой» энергетики найдет отражение не только в экономической сфере, но и в образовательной. В Сахалинском университете создается научный центр по изучению климата. А в следующем учебном году планируется открыть новые специальности по направлениям водородной энергетики и климатических исследований.