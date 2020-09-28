Тихоокеанское
информационное агентство
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15:04, 28.09.20 | Новости экономики Сахалина и Курил

Более 20 компаний готовы стать резидентами Сахалинского индустриального парка

Более 20 компаний готовы стать резидентами Сахалинского индустриального парка

Более 20 компаний готовы стать резидентами Сахалинского индустриального парка. Соответствующее соглашение планируется подписать на конференции «Нефть и газ Сахалина», которая пройдет в Южно-Сахалинске с 29 по 1 октября. В этом году масштабное мероприятие повысило статус до Дальневосточного энергетического форума. Об этом сообщил сегодня губернатор Валерий Лимаренко на совещании в правительстве Сахалинской области.

Одним из самых значимых событий для экономики островного региона событий – сессия по созданию Сахалинского индустриального парка, она завершится подписанием соглашений о намерениях. Сегодня ведутся переговоры с 24 крупными нефтегазовыми компаниями, которые готовы объединить свои сервисы на единой территории. Объект расположится в планировочном районе Ново-Александровск, в Южно-Сахалинске.

– Ежегодная конференция «Нефть и газ Сахалина» – это традиция, но в этом году она приобретает историческое значение. Создание индустриального парка – существенная веха для нашего региона. Те направления, которые мы вместе с экспертами и жителями закладывали в стратегию развития Сахалинской области до 2035 года, сегодня начинают воплощаться в жизнь, – отметил Валерий Лимаренко.

Другим поворотным событием конференции станет подписание двустороннего соглашения с ПАО «Газпром», которое официально закрепит программу стопроцентной газификации Сахалинской области. Эта работа в островном регионе должна завершиться на 5 лет раньше, чем в других субъектах Дальнего Востока. Сахалин и Курилы будут обеспечены голубым топливом до 2025 года, остальные дальневосточные регионы – до 2030-го.

Кроме того, в рамках конференции будет подписано соглашение по строительству малотоннажного комплекса по производству СПГ мощностью до 60 тысяч тонн в год в Поронайском районе. Там же инвесторы сегодня рассматривают возможность создания на концессионной основе морского порта. Развитие производства и чистой энергетики позволит Поронайску стать одним из индустриальных центров островной области.

Глава региона подчеркнул еще одно важное направление в работе нефтегазового форума – развитие водородной и экологически чистой энергетики. Сегодня готовятся соответствующие соглашения с госкорпорацией «Росатом» и другими компаниями. Кроме того, Сахалинская область планирует стать пилотным регионом, где в рамках Парижского соглашения будет проводиться работа по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. Начать эту работу планируется уже к 2022 году.

– Мировая тенденция сегодня такова, что все страны стремятся сохранить планету зеленой. Стоит задача – снижать использование бензина и других видов топлива, загрязняющих атмосферу. И мы хотим быть первым регионом, который идет в этом направлении, – сказал Валерий Лимаренко.

Развитие «зеленой» энергетики найдет отражение не только в экономической сфере, но и в образовательной. В Сахалинском университете создается научный центр по изучению климата. А в следующем учебном году планируется открыть новые специальности по направлениям водородной энергетики и климатических исследований.

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