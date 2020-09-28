Пенсионные накопления не исчезли и не «заморожены»
Прием заявлений на назначение выплат из средств пенсионных накоплений начался с 1 июля 2012 года. Восемь лет назад. За прошедшее время в территориальные органы ПФР по Сахалинской области обратилось 55 тыс. 249 пенсионеров. Соответствующие выплаты установлены 52 тыс. 660 жителям Сахалина и Курил.
Подавляющее большинство (50 тыс. 48 человек), в отношении которых принято решение о назначении выплаты, получили свои пенсионные накопления в виде единовременной выплаты. Однако есть и те, кому накопленные средства выплачиваются в виде накопительной пенсии (1 тыс. 32 человека). А вот срочная пенсионная выплата назначена 95 жителям области.
Средний размер единовременной выплаты — 20 тыс. 73,48 рубля. Средний размер срочной пенсионной выплаты — 1 тыс. 630,36 рубля. Средний размер ежемесячной выплаты в виде накопительной пенсии — 1 тыс. 84,57 рубля.
Выплата средств пенсионных накоплений на Сахалине и Курилах назначается в соответствии с прежним пенсионным возрастом: с 50 лет - женщинам и с 55 лет - мужчинам, если к этому возрасту они уже заработают «условное» право на установление досрочной страховой пенсии по старости.
А «условность» заключается в том, что мужчины и женщины, к 55 и 50 годам соответственно, должны проработать не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. При этом страховой (общий) стаж должен быть не менее 25 лет у мужчин и 20 – у женщин. И конечно, требуется наличие необходимого количества пенсионных коэффициентов.
Количество индивидуальных пенсионных коэффициентов в 2020 году должно быть не менее 18,6.
Добавим. На выплату могут рассчитывать те граждане, которые имеют на индивидуальном лицевом счете в ПФР средства пенсионных накоплений, сформированные за счёт:
- обязательных страховых взносов на накопительную пенсию, уплаченных работодателем,
- средств дополнительных добровольных страховых взносов, сделанных в рамках Программы государственного софинансирования пенсии,
- средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии.
Назначение любого вида выплаты из средств пенсионных накоплений носит заявительный характер.
В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР запущены сервисы по назначению накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений.
Дистанционное назначение выплат из средств пенсионных накоплений через «Личный кабинет гражданина» доступно гражданам, которые формируют свои пенсионные накопления через Пенсионный фонд России. Это можно проверить там же в Личном кабинете. Если гражданин формирует пенсионные накопления через негосударственный пенсионный фонд, то обращаться нужно в соответствующий НПФ.
Если вы не знаете, как связаться с выбранным Вами НПФ, или не знаете, где находится его ближайший офис, обратитесь в федеральный сall-центр Пенсионного фонда России по телефону 8 800 250 88 00 (круглосуточно, по России звонок бесплатный).
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации, сообщили в пенсионном форнде России по Сахалинской области.
Обращаем внимание, в клиентских службах территориальных органов Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области специалисты могут зарегистрировать граждан на портале госуслуг и осуществить подтверждение учетной записи.
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