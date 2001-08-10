Открылась 24-ая международная конференция «Нефть и газ Сахалина» вчера, 30 сентября. Старт Дальневосточному энергетическому форуму сегодня дал губернатор Валерий Лимаренко на пленарной сессии в торгово-деловом центре «Столица», в Южно-Сахалинске.

– 2020 год стал испытанием для нефтегазовой отрасли во всем мире. Мы столкнулись с серьезным падением цены на нефть на фоне пандемии коронавируса. Но компании-операторы шельфовых проектов предприняли все меры, чтобы достичь плановых показателей по добыче углеводородов и даже превысить их на 5-8 процентов. Это очень достойный результат, – сказал Валерий Лимаренко, начиная свой доклад.

Чтобы в дальнейшем снизить риски для регионального бюджета, необходимо развивать перерабатывающую промышленность в нефтегазовой сфере, считает губернатор. Стоит задача – увеличить локализацию производств нефтесервисов до среднего по России уровня – с 5 до 25 процентов. Для этого предлагается сконцентрировать значимые для отрасли сервисные предприятия в индустриальных парках.

Строительство первого такого объекта уже началось планировочном районе Ново-Александровск Южно-Сахалинска. Там будет создано 1300 рабочих мест, в том числе 700 высокопроизводительных.

– Уже есть порядка 15 потенциальных резидентов. С некоторыми из них мы будем подписывать соглашение завтра, на полях нашего форума. Приглашаю и другие компании стать резидентами первого нефтегазового индустриального парка, – обратился губернатор к участникам конференции.

Кроме того, запущен процесс создания IТ-технопарка, где будут разрабатывать цифровые продукты, конкурирующие на рынке АТР. Технопарк начнет работу в 1 квартале 2021 года.

Стимулом для развития нефтегазовой отрасли является также эффективная логистика. Особую роль здесь играет проект по созданию мощного хаба Северного морского транспортного коридора на базе Корсаковского порта. Там же планируется реализовать проект бункеровки судов СПГ.

В своем докладе глава региона подчеркнул также важность заботы об окружающей среде и поблагодарил участников консорциумов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» за экологическую ответственность.

На пленарной сессии выступили руководители федеральных органов власти и ведущих бизнес-предприятий («Газпром», ExxonMobil Россия, Shell, «Сахалин Энерджи»).

– Сахалин стал энергетическим форпостом нашей страны. Здесь открылся первый завод СПГ, здесь действуют крупнейшие шельфовые проекты, ведется активная геологоразведка. Кадры, которые работают в нефтегазовой отрасли Сахалинской области, обладают уникальным опытом, они востребованы в России и за рубежом. Островной регион сегодня подает пример того, как можно использовать сжиженный природный газ в нишевых сегментах – в хозбыте и на транспорте. Такие форумы дают возможность обсудить и привнести новые веяния в энергетику, – отметил заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин.

По словам члена правления ПАО «Газпром» Сергея Меньшикова, конференция на Сахалине стала одним из самых значимых событий в энергетическом календаре России. Он также подчеркнул важность соглашения о стопроцентной газификации островной области, которое будет подписано на полях форума. До конца 2025 года экологически чистым топливом будет обеспечено свыше 26 тысяч домовладений в 75 населенных пунктах.

Председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс в своем видеообращении поприветствовал участников энергетического форума и выразил сожаление, что не может присутствовать лично.

– Пандемия сильно изменила работу нашей отрасли. Мы ценим безопасность сотрудников, подрядчиков и партнеров. Но сам факт присутствия на конференции говорит, что мы справляемся с трудностями и восстанавливаемся. Сейчас для повышения иммунитета нашей отрасли нужен комплекс витаминов. К примеру, витамин Д – цифровизация. Недавно я благодаря умным технологиям, находясь в Москве, совершил экскурсию по заводу СПГ в Пригородном. Витамин Е – это экология – уменьшение углеводородного следа, развитие газовой промышленности, – сказал Седерик Кремерс.

В масштабной конференции с 30 сентября по 1 октября примут участие около 300 гостей. Это ведущие эксперты нефтегазовой отрасли из России, Японии, Китая, Великобритании. На площадках форума ежегодно вырабатываются стратегические решения по развитию нефтегазовых проектов Сахалина и всего Дальнего Востока, укрепляется международное сотрудничество. В этом году по инициативе Валерия Лимаренко тематику конференции значительно расширили, включив такие направления как как климат и экология, развитие логистической инфраструктуры, подготовка трудовых ресурсов.