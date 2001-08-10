Утверждена пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации Сахалинской области. Документ, рассчитанный на период 2021-2025 годов, подписали губернатор Валерий Лимаренко и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Мероприятие состоялась в рамках Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина», который проходит в областном центре с 30 сентября по 1 октября.

На данный момент уровень газификации Сахалинской области составляет 38%. Благодаря реализации программы за пять лет этот показатель должен достигнуть 84%. Таким образом, будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация региона.

– Мы продолжаем совместную работу с компанией «Газпром» по газификации Сахалинской области. Задача на ближайшие пять лет – обеспечить «голубым топливом» всех жителей региона. Это принципиально важно, как с экономической точки зрения, так и с точки зрения заботы об окружающей среде, – отметил Валерий Лимаренко.

В общей сложности планируется построить около 1200 километров газопроводов, газифицировать свыше 26 тысяч домов и 157 предприятий и котельных. Для удаленных районов предусмотрена автономная газификация за счет сжиженного природного газа.

С этой целью программой предусмотрено строительство малотоннажного СПГ-завода «Газпрома» (установка производительностью до 42 тыс. тонн в год) и объектов потребления СПГ как на Сахалине, так и на Курильских островах. Меморандум о строительстве завода был подписан сторонами сегодня.

– Программой на 2021-2025 годы предусмотрен максимальный сценарий. Со стороны «Газпрома» финансирование газификации Сахалина увеличено почти в шесть раз – до 22,8 млрд руб. Темпы работ будут беспрецедентно высокими. По итогам реализации программы газификация региона вырастет вдвое, в том числе в сельской местности – втрое, – сказал Алексей Миллер.