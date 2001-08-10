Газопровод за 3,5 млрд рублей протянут до Александровск-Сахалинского

"Газпром" построит межпоселковый газопровод от газораспределительной станции "Тымовское" до Александровск-Сахалинского. Он будет иметь отвод на село Белое Тымовского района и Арково Александровск-Сахалинского района. Длина газопровода составит 66,6 км.

"Газпром межрегионгаз" уже объявил тендер по выбору подрядчика для монтажа объекта. Заявки от участников принимают до 9 октября, а 16 октября конкурсная комиссия назовет победителя. По требованиям заказчика, подрядчик должен будет сдать газопровод не позднее, чем через 2 года.

Как сообщает RosTender.info, на строительство уйдет 3 млрд 558 млн рублей. Строить объект будут в рамках пятого этапа программы газификации Сахалинской области.