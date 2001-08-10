ВТБ организовал проектное финансирование для строительства высотки в центре Хабаровска
ВТБ предоставил ООО «Регион Жилье» (входит в ГК «Корфовский каменный карьер») финансирование в размере 439 млн рублей для возведения в центре Хабаровска жилого комплекса «Огни Города». Долевое строительство будет реализовано в рамках ФЗ №214, с применением счетов эскроу.
Проект предполагает монолитно-железобетонный 21 этажный дом на 162 квартиры общей площадью более 16,6 тысяч кв. метров. Комплекс будет оборудован современными системами охраны и видеонаблюдения, подземной трехуровневой парковкой на 118 мест. Завершение строительства планируется во 2 квартале 2022 года.
«Группа компаний «Корфовский каменный карьер» – наш давний партнер. Это динамично развивающийся, социально-ответственный бизнес, с грамотным, передовым менеджментом. Мы готовы и дальше поддерживать текущую деятельность и проекты развития компании», - отметил вице-президент ВТБ, управляющий ВТБ в Хабаровском крае Евгений Орлов.
«Мы занимаемся строительством домов с 2013 года, на нашем счету 23,6 тысяч кв метров жилья. Поддержка ВТБ, имеющего большой опыт проектного финансирования, а также опыт работы с эскроу, имеет для нас большое значение и является залогом успешной реализации нашего нового проекта. На сегодняшний день на счетах эскроу уже находится более 70 млн рублей участников долевого строительства, что подтверждает эффективность нового механизма», - отметил руководитель ГК «Корфовский каменный карьер» Дмитрий Левин.
Для справки:
ГК «Корфовский Каменный Карьер» – вертикально интегрированный холдинг, головным предприятием является АО «Корфовский каменный карьер». Группа занимается строительством и обеспечением материалами необходимыми при строительстве, осуществляет деятельность, связанную с ремонтом, реконструкцией и строительством автомобильных дорог, предоставляет услуги по проектированию объектов общественного, промышленного, коммерческого и жилого назначения.
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