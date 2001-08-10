ВТБ на Камчатке в пять раз нарастил объем выдачи льготных кредитов МСП по «Программе 1764»
За восемь месяцев текущего года по государственной программе Министерства экономического развития ВТБ предоставил предпринимателям Камчатского края 5,6 млрд рублей: это в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поддержку получили 15 субъектов МСП, 95% выданных льготных кредитов предоставлено на инвестиционные цели, включая рефинансирование ранее выданных инвестиционных кредитов.
По «Программе 1764» финансирование получили субъекты МСП рыбной, торговой и строительной отраслей. Среди них ведущие предприятия региона: ООО «Камчаттралфлот», ООО «Новый дом», ООО «Авиакомпания Витязь Аэро».
«Льготное финансирование в рамках госпрограммы Министерства экономического развития оставалось востребованным у камчатского бизнеса и в период пандемии. Кредиты с субсидированной государством ставкой позволяют предприятиям продолжать реализацию своих программ развития: это крайне важно для сохранения устойчивости экономики региона», — отметила управляющий ВТБ в Камчатском крае Галина Зубарь.
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