На Сахалин прибыло первое оборудование для сборки крупнейшего в РФ магистрального угольного конвейера
На Солнцевский угольный разрез, один из ключевых активов Восточной горнорудной компании, прибыла первая партия оборудования, предназначенная для монтажа крупнейшего в РФ магистрального конвейера протяженностью 23 километра, который соединит Солнцевский угольный разрез с Угольным морским портом «Шахтерск».
На предприятие доставлены 40 двадцатифутовых и 29 сорокафутовых контейнеров, прибывших по морю из Китая. Поступившее оборудование насчитывает более 10 км конвейерной ленты и 448 тонн металлических конструкций для монтажа наземной части конвейера.
Для доставки всего оборудования будут задействованы более 1 000 контейнеров, которые будут прибывать на Сахалин из портов Китая и Европы в период с октября 2020 года до июля 2021 года. Поставщиком оборудования выступает французская компания RBL-REI SA. – один из мировых лидеров в области инжиниринга подобных систем.
В конце 2020 года, в соответствии с планом работ, начнется монтаж оборудования. В настоящее время ведутся работы по возведению фундаментов конвейера и устройству дорожного основания для технологической автомобильной дороги, которая предназначена для строительства и обслуживания конвейерной галереи.
Запуск магистрального угольного конвейера снизит нагрузку на автомобильные дороги и экологию. Реализация проекта создаст дополнительные высокотехнологичные рабочие места, значительно увеличит налоговые отчисления в областной и муниципальный бюджеты. Запуск линии в работу позволит увеличить объемы транспортировки угля с разреза в порт с 9,1 млн тонн по итогам 2019 года до 20 млн тонн в перспективе.
Строительство магистрального конвейера реализуется Восточной горнорудной компанией в рамках режима Свободного порта Владивосток, действие которого распространяется на Углегорский район. По предварительным данным общий объем инвестиций в проект составит более 7 млрд рублей.
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