Инвестиционный Форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» пройдет в конце октября в онлайн-формате
12-й Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» состоится 29-30 октября. Основная тема мероприятия - «Глобальные вызовы, собственные решения». Участниками и гостями форума, который в этом году впервые пройдет в онлайн формате, станут порядка миллиона представителей деловых и политических кругов из разных стран мира.
Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметил: «Новая реальность, с которой мир столкнулся в 2020 году, значительно трансформировала традиционные методы ведения бизнеса, радикально повлияла на экономику и рынки, ускорила трансформацию и диджитализацию многих процессов. Новый онлайн-формат форума позволит привлечь к обсуждению этих тем спикеров из числа авторитетных экспертов различных отраслей экономики и собрать аудиторию со всего мира. Проводя форум, мы хотим еще раз подчеркнуть важность диалога между представителями разных стран, необходимость действовать сообща, чтобы справиться с беспрецедентными вызовами, которые стоят перед глобальной экономикой, финансовым рынком, системой здравоохранения и социальной сферой в целом. Уверен, что форум станет важным событием в деловой международной повестке».
В онлайн формате форум сохранит свою традиционную концепцию. Состоятся три сессии, темами которых станут макроэкономика и влияние пандемии на глобальные рынки, денежно-кредитная политика центральных банков, производительность труда и занятость населения, финансовые инструменты в изменившейся реальности, трансформация и адаптация бизнес-процессов в новых условиях и технологии для безопасного будущего
Форум впервые будет транслироваться на широкую аудиторию, присоединиться к трансляции и услышать выступления спикеров сможет любой зритель из любой точки мира с доступом к Интернету. Эксперты будут принимать участие в дискуссиях из студий в разных странах мира, включая Европу, США, страны Азии и Ближнего Востока
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