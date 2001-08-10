Тихоокеанское
информационное агентство
13 Октября 2020
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10:42, Сегодня | Новости экономики Сахалина и Курил

Льготную ипотеку под 6,5 % могут продлить еще на год

Льготную ипотеку под 6,5 % могут продлить еще на год
Продлить программу льготной ипотеки под 6,5 % годовых предложили в Министерстве финансов страны. Проект запустили в 2020-м году на фоне пандемии коронавируса. Срок её действия истекает уже 1 ноября. 
 
В Минфине хотят не только продлить сроки действие программы до 31 декабря 2021 года, но и увеличить её финансирование более чем в три раза, до 2,8 триллионов рублей. 
 
Сейчас проект закона находится на стадии общественного обсуждения. В нём, в частности, указано, что банки, участвующие в программе,  должны подать заявки на выделение дополнительных средств  оператору программы ("Дом.РФ")  в течение десяти дней после вступления постановления в силу. 
 
По данным оператора проекта, программа вызвала рост на рынке кредитования. За три квартала текущего года банки выдали более миллиона ипотечных займов. 

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