Для Холмского порта установили экономически обоснованные тарифы
Сахалинским властям вернули право регулировать стоимость услуг в портах-монополистах. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) произвела расчёты и определила экономически обоснованные тарифы, сообщили в правительстве региона.
С завтрашнего дня, 13 октября, в Холмском морском торговом порту устанавливается предельная максимальная оплата за услуги по перевалке грузов:
- 1757 рублей - за автотранспортные средства массой до 5 тонн;
- 5699 рублей - за транспорт массой свыше 5 тонн.
До сегодняшнего дня предприниматели регулярно жаловались на постоянный неоправданный рост тарифов в Холмском морском торговом порту. Оплата за проезд легкового автомобиля достигала 5 тысяч рублей, а за погрузо-разгрузочные работы грузовых машин - в зависимости от габаритов - требовали заплатить от 8 до 40 тысяч рублей.
- Новые тарифы включают весь перечень действий, которые выполняются в морской гавани. Немаловажно, что теперь из схемы отношений исключается посредник - компания СТК. Оплату за оказываемые услуги вправе принимать только ПАО "Холмский морской торговый порт", - пояснил председатель РЭК Дмитрий Чекрышев.
Если монополист будет самовольно завышать новые экономически обоснованные тарифы, это станет основанием для возбуждения дела об административном правонарушении.
Предпринимателям следует сообщать о фактах незаконного требования денежных средств в региональную энергетическую комиссию. Телефон: (4242) 672-350, факс: 671-555. E-mail: sakhrec@sakhalin.gov.ru. Адрес: 693011, Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39.
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