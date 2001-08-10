ВТБ на 5% увеличил число пользователей пакетов услуг РКО на Сахалине

Количество предпринимателей Сахалинской области, подключенных к унифицированной линейке расчетно-кассового обслуживания ВТБ, с начала года выросло на 5% и достигло 5,7 тысяч.

Больше всего популярен пакет услуг «На старте», с начала текущего года его приобрели 575 новых клиентов. В рамках данного пакета предпринимателям, ранее не имевшим счетов в ВТБ, без взимания комиссии предоставляются открытие и ведение расчетного счета в рублях сроком до 12 месяцев, дистанционное банковское облуживание, неограниченное количество внутрибанковских переводов, а также до 5 внешних платежей в месяц.

На втором месте по популярности – пакет «Самое важное», в который входит более расширенный набор услуг расчетно-кассового обслуживания. В целом линейка РКО для малого и среднего бизнеса включает четыре пакета услуг, которые дают возможность предпринимателям выбирать оптимальный вариант обслуживания под масштаб и задачи своего бизнеса. Так, подключив пакет «Все включено» или «Большие обороты», предприниматель может их дополнить опциями: «Платежи плюс», «Персональные переводы», «Выдача наличных», «Касса плюс», «ВЭД».

«Мы последовательно наращиваем число предприятий и предпринимателей на расчетно-кассовом обслуживании. Этому способствует современная линейка пакетов РКО: она дает возможность «собирать» услуги под свои потребности. Новых клиентов привлекают и простые условия входа в банк: нулевой тариф на первый год обслуживания», - прокомментировал управляющий ВТБ в Сахалинской области Владимир Селиванов.

Предприниматель может открыть расчётный счет в ВТБ как в российской, так и в иностранной валюте без взимания дополнительной платы к стоимости пакета. Обслуживание счета в рублях с использованием интернет-банка, а также проведение без ограничений рублевых платежей внутри банка, осуществляются бесплатно. Количество включенных межбанковских переводов и других услуг варьируется в зависимости от типа пакета.