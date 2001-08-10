При поддержке ВТБ в Хабаровске открылась юбилейная выставка известного дальневосточного художника
В Дальневосточном художественном музее открылась выставка «Юрий Быков. Модус ретроспективы». Проект проходит при поддержке ВТБ и реализован в рамках целевой программы банка «Культурная страна».
Юбилейная экспозиция заслуженного художника РФ включает 56 работ из собраний двух региональных музеев. Это произведения живописи и графики, созданные в разные периоды творчества.
Юрий Быков родился в 1950 году в Хабаровске в семье военного. Окончил художественно-графический факультет Хабаровского педагогического института. Быков — один из самых известных и креативных художников Дальнего Востока советской эпохи, который уже в конце 1970-х стал известен далеко за пределами региона. Был участником и дипломантом российских и международных выставок, международных триеннале графики в Венеции, Берлине, ряде городов Польши. Сейчас художник живет и работает в Комсомольске-на-Амуре.
«Банк ВТБ активно участвует в культурной жизни России и поддерживает российские музеи и театры по всей стране. Для регионов особенно важно получать доступ к своему культурному наследию: это основа формирования региональной идентичности и патриотизма. Мы рады быть причастными к этой важной работе, поддерживая проекты Дальневосточного художественного музея», — прокомментировал Евгений Орлов, вице-президент, управляющий ВТБ в Хабаровском крае и ЕАО.
«Многолетнее сотрудничество с банком ВТБ дало нам возможность реализовать ряд интереснейших проектов. Нынешняя выставка представила работы одного из лучших мастеров региона. За годы творчества он убедительно доказал профессиональному миру оригинальность идей и высокий уровень исполнения графических произведений художниками, чьим местом творчества является Дальний Восток России. Его офорты, смешанная техника, прекрасный рисунок, компьютерная графика сегодня актуальны и востребованы у зрителей», — отметила Валентина Запорожская, директор Дальневосточного художественного музея.
Работа музея осуществляется с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по работе учреждений культуры в условиях риска распространения коронавирусной инфекции. Выставка продлится до 29 ноября 2020 года.
Справка:
Дальневосточный художественный музей — крупнейшее на Дальнем Востоке государственное собрание изобразительного искусства. Создан в 1951 году на основе поступлений из запасников Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного Эрмитажа, Государственного Исторического музея, Государственного Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и других отечественных собраний. В рамках целевой программы «Культурная страна» банк ВТБ поддерживает проекты Дальневосточного художественного музея с 2002 года.
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