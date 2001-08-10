Физические лица могут оплатить имущественные налоги единым платежом

Межрайонная ИФНС России № 1 по Сахалинской области напоминает, что с 1 января 2019 года для уплаты имущественных налогов установлен единый налоговый платеж физического лица. Оплачивать все имущественные налоги можно одним платежом и заранее.

Единый налоговый платеж является аналогом электронного кошелька, куда гражданин может добровольно и заранее (до получения налогового уведомления) перечислить денежные средства для уплаты налога на имущество, земельного, транспортного налогов и налога на доходы физических лиц.

Зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при наступлении срока уплаты имущественных налогов. В первую очередь платеж будет направлен на погашение существующих недоимок или задолженностей по налогам, если у физического лица таковые имеются. Уплатить едины платеж может не только сам налогоплательщик, но и иное лицо за него.

Оплата единым платежом значительно сократит время, затрачиваемое на оформление платежных документов, а также минимизирует ошибки граждан при заполнении нескольких платежек.

Получить дополнительную информацию можно на официальном сайте ФНС России nalog.ru или по телефону единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.