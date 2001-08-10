Ипотечный портфель ВТБ в Амурской области вырос на 17%

Ипотека обеспечила рост розничного кредитного портфеля ВТБ в Приамурье: увеличившись с начала года на 17%, портфель займов на приобретение недвижимости на 1 октября 2020 года составил 5,2 млрд рублей. Активную динамику продемонстрировали и кредиты наличными: их портфель вырос на 6%, превысив 11 млрд рублей. В результате портфель розничных кредитов на 1 октября сформировался в размере 17 млрд рублей (+9%).

Портфель средств частных клиентов ВТБ в Амурской области за 9 месяцев текущего года вырос на 17%, до 16,9 млрд рублей. Из них 3,4 млрд рублей приходятся на инвестпродукты, здесь рост двукратный с начала года.

В отчетном периоде объем предоставленных жителям Амурской области кредитов составил 5,7 млрд рублей, что на 7% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Выдача ипотеки выросла на 64%, до 1,8 млрд рублей. В виде кредитов наличными с начала года ВТБ выдал в регионе 3,8 млрд рублей.

«В наших показателях нашли отражение текущие тенденции розничного рынка. Рост ипотечного кредитования обеспечили госпрограммы и снижение ставок. Перераспределение средств в инвестиционные продукты связано с их потенциально большей доходностью», - отметила управляющий ВТБ в Амурской области Ирина Малых.