Розничный кредитный портфель ВТБ в Приморье вырос на 13%

За январь-сентябрь портфель розничных кредитов ВТБ в Приморском крае увеличился на 13% и на 1 октября 2020 года достиг 49,4 млрд рублей. Опережающими темпами рос ипотечный портфель: на 22%, до 28,4 млрд рублей. Положительную динамику продемонстрировали и кредиты наличными: их портфель вырос на 3%, превысив 19,1 млрд рублей.

Портфель средств частных клиентов приморского подразделения ВТБ по итогам 9 месяцев текущего года прибавил 19%, сформировавшись в размере 84,1 млрд рублей. Из них 20,4 млрд рублей приходится на инвестпродукты: портфель их вырос более чем на треть с начала года.

Объем предоставленных жителям Приморского края кредитов в отчетном периоде превысил 17 млрд рублей, что на 18% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Ипотечные выдачи выросли в полтора раза: на 54%, до 10,6 млрд рублей. Дополнительно 6,2 млрд рублей банк выдал в регионе в виде кредитов наличными.

Управляющий ВТБ в Приморском крае Виктор Кузьменко прокомментировал: «Восстановлению розничного рынка и активной динамике наших показателей способствовал повышенный спрос на ипотеку, которому содействовало снижение ставок и действие госпрограмм. Также отмечу динамику нашего ресурсного портфеля: его обеспечил возросший интерес частных клиентов к размещению средств в акции, облигации и на индивидуальные инвестиционные счета».