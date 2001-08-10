Солнцевский угольный разрез перешагнул объем добычи прошлого года
Солнцевский угольный разрез, ключевой добывающий актив Восточной горнорудной компании, превысил показатель по объёму добычи прошлого года. Уже сейчас добыто свыше 9,2 млн тонн угля. Итоговая цифра за 2019 год составляла 9,1 млн тонн.
Достигнув объемов в 9,2 млн тонн угля, компания превысила результат за аналогичный период прошлого года на 17,5% На начало ноября 2019 года было добыто 7,8 млн тонн. Также отмечен значительный рост по вскрышным работам. Объем вывезенной горной массы составил около 85,6 млн тонн, что больше показателя прошлого года на 27%
Для увеличения объемов добычи угля и вскрышных работ Восточная горнорудная компания уделяет повышенное внимание планированию и ведению горных работ с использованием современных инструментов. К работе привлекаются квалифицированные специалисты. Также регулярно проводится обучение действующих сотрудников с целью повышения их квалификации. В конце 2019 года в промышленную эксплуатацию была запущена система «Карьер», что позволило увеличить разовый прирост загрузки самосвалов на 10% Также реализован проект по внедрению системы современной скоростной заправки горнотранспортного оборудования. Время заправки одной единицы техники сокращено в 2,5 раза, что также повлияло на увеличение производительности на СУР. Ежегодно компания проводит техническую модернизацию, расширяя и обновляя парк горнотранспортного оборудования.
«На Солнцевском угольном разрезе реализуется ряд проектов по оптимизации процессов и увеличению производительности. Также уделяется особое внимание кадровому вопросу. В нашей команде работают специалисты высокого уровня, вовлеченные в производственный процесс. Все это бесспорно влияет на рост объемов добычи угля», - прокомментировал директор Солнцевского угольного разреза Алексей Шарабарин.
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