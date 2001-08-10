Ресурсный портфель ВТБ в Магаданской области вырос более чем на треть
С начала года кредитный портфель ВТБ в Магаданской области вырос на 20% и на 1 октября 2020 года составил 21,8 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 36% до 31,4 млрд рублей.
Основным драйвером роста кредитного портфеля стали займы среднего и малого бизнеса: по итогам 9 месяцев портфель в этом сегменте вырос на 25%, до 15,3 млрд рублей. Портфель ресурсов СМБ увеличился на 57% и составил 19,6 млрд рублей.
Портфель розничных займов в отчетном периоде прибавил 10% и достиг 6,5 млрд рублей. Основную динамику обеспечили кредиты наличными: здесь прирост – 14%, портфель на 1 октября превысил 3,3 млрд рублей. Ипотечный портфель ВТБ в Магаданской области с начала года увеличился на 6% и сформировался в размере 2,9 млрд рублей.
Объем средств частных клиентов банка в регионе в отчетном периоде вырос на 12% и достиг 11,7 млрд рублей. Опережающие темпы рост продемонстрировали инвестпродукты : в 1,5 раза, до 1,7 млрд рублей.
За 9 месяцев ВТБ предоставил жителям Колымы кредитов на сумму 2,4 млрд рублей (+14% к аналогичному периоду 2019 года). Ипотека росла быстрее: объем выдач кредитов на приобретение недвижимости увеличился по сравнению с январем-сентябрем прошлого года на 18% и составил 965 млн рублей. Еще 1,4 млрд рублей выдано в виде кредитов наличными (+11%).
«Благоприятная конъектура для золотодобывающей отрасли, действенные меры господдержки содействовали восстановлению экономической активности в регионе. Рост на розничном рынке обеспечили ипотечные госпрограммы и снижение ставок по кредитам. Одновременно вырос объем размещенных средств предприятий и населения, причем физлица все чаще отдают предпочтение инвестпродуктам, которые позволяют более гибко управлять доходностью сбережений», - прокомментировала управляющий ВТБ в Магаданской области Элеонора Сырченко.
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