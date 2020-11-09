Кредитный портфель ВТБ на Сахалине достиг 32 млрд рублей

По итогам 9 месяцев кредитный портфель ВТБ в Сахалинской области увеличился на 22% и на 1 октября достиг 32 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц составил 38,8 млрд рублей.

Основную динамику обеспечило кредитование среднего и малого бизнеса: портфель таких предприятий в отчетном периоде вырос на 39% до 15 млрд рублей. Корпоративные ресурсы превысили 13,5 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ на Сахалине за январь-июнь увеличился на 10% и на 1 октября составил 17 млрд рублей. Основной прирост обеспечила ипотека: портфель займов на приобретение жилья увеличился на 19%, его объем - 7,1 млрд рублей. Кредиты наличными выросли с начала года на 5% до 9,1 млрд рублей. Портфель средств частных клиентов составил 25,3 млрд рублей (+8%). При этом инвестпродукты увеличились на четверть, до 4,6 млрд рублей.

За 9 месяцев ВТБ предоставил жителям Сахалинской области кредитов на сумму 5,7 млрд рублей (+14% к аналогичному периоду 2019 года). Драйвером стала ипотека, выдачи которой выросли на 62% и достигли 2,7 млрд рублей. Еще 3,6 млрд рублей жители Сахалина получили в виде кредитов наличными.

«В непростой ситуации сахалинские предприятий продолжили реализацию своих планов развития, что отразилось и на росте кредитования. И одним из его факторов стали ипотечные госпрограммы, обеспечившие поддержку строительной отрасли за счет повышения спроса на первичном рынке жилья», - отметил управляющий ВТБ в Сахалинской области Владимир Селиванов.