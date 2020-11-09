Бюджет Сахалинской области остается социально ориентированным

Власти региона ставят задачу сохранить социальные программы и направить основные ресурсы на поддержку жителей, развитие здравоохранения, образования, физкультуры и спорта. Об этом стало известно во время общественного обсуждения проекта закона «Об областном бюджете Сахалинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». В связи с пандемией коронавирусной инфекции мероприятие проводилось в онлайн-формате.

Завершающийся год отмечен снижением мировых цен на углеводороды, сокращением добычи нефти по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2», а также распространением новой коронавирусной инфекции. Это неизбежно сказалось на проекте островного бюджета, доходы которого на 65 процентов формируются за счет поступлений от предприятий нефтегазовой отрасли.

– Ближайшие три года нужно пережить в особых условиях, – сказал губернатор Валерий Лимаренко. – Наша задача – сохранить социальные программы. Также необходимо диверсифицировать островную экономику, чтобы она стала менее восприимчивой к колебаниям цен на углеводороды. Эту работу мы начали год назад. Подготовлены инвестиционные программы в различных отраслях, благодаря которым будет создано около 8 тысяч новых высококвалифицированных рабочих мест. Положительный эффект мы почувствуем уже через несколько лет.

Доходы областного бюджета на 2021 год прогнозируются в объеме 108 миллиардов рублей, на 2022 – 91,1 миллиарда, 2023 – 86,3 миллиарда рублей.

– В сложившихся условиях необходимо сконцентрировать бюджетные ресурсы на приоритетных направлениях, – подчеркнул председатель правительства области Алексей Белик, представляя проект главного финансового документа региона. – Наибольший объем финансирования – 51 процент всех расходов – предусмотрен на программы социальной направленности: поддержку населения, развитие здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, повышение эффективности молодежной политики. Это означает, что бюджет области по-прежнему остается социально ориентированным.

На островах, как и прежде, будут помогать многодетным и молодым семьям, семьям с детьми-инвалидами, представителям старшего поколения, обеспечивать жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Сохраняется адресная продовольственная помощь, региональная социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума, доплаты работникам, отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности, поселках городского типа и другие меры поддержки.

Дефицит областного бюджета в 2021 году составит 19,6 % процента. В 2022-2023 годах – по 15 процентов. Чтобы его ликвидировать, правительство региона воспользуется заемными средствами. Вопрос об этой практике задала депутат областной Думы Наталья Захарчук.

– Использование внешних заимствований – общемировая тенденция, это классический способ сбалансировать бюджет, – ответил Алексей Белик. – На трехлетний период мы сформировали долговую политику правительства области, которая позволит вести сбалансированную работу по возврату займов.

В 2021-2023 годах на островах за счет средств областного бюджета будут построены и реконструированы 147 объектов. Среди них, в частности, 9 новых школ и 7 детских садов, 6 учреждений социального обслуживания, из них 3 интерната и пансионат для престарелых граждан и инвалидов, 10 учреждений здравоохранения, из них 3 больницы, 4 поликлинических отделения, 28 объектов ЖКХ, 8 объектов культуры и 15 спортивных сооружений.