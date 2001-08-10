Валерий Лимаренко добивается федерального финансирования программ развития Сахалинской области

В преддверии нулевых чтений по проекту регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов губернатор провел ряд рабочих встреч в Москве.

В диалоге с заместителем министра финансов Российской Федерации Ириной Окладниковой Валерий Лимаренко обозначил интересы сахалинцев и курильчан.

– Сахалинская область – стратегически важный субъект нашей страны. На протяжении долгих лет нефтедобывающий островной регион вносит значительный вклад в экономическое развитие России. В предстоящий год нам самим необходима помощь, чтобы справиться с экономическими последствиями пандемии. Сахалинцы и курильчане не должны от этого пострадать. Нужна федеральная поддержка, чтобы выполнить программы по переселению из аварийного жилья, асфальтированию дорог, строительству школ и других важных социальных объектов, – сказал губернатор.

Глава региона обратился в Минфин РФ с предложением предоставить Сахалинской области дополнительную финансовую помощь, в том числе в рамках перераспределения средств. Оно намечено на конец ноября – первую декаду декабря.

Был поднят вопрос о финансировании программы повышения устойчивости электросетевого комплекса Сахалинской области. Планируется провести масштабную реконструкцию ветхих сетей, чтобы свести к минимуму количество аварий и создать инфраструктуру для подключения новых пользователей. Ирина Окладникова поддержала необходимость реализации этой программы и отметила, что в ближайшее время нужно определить механизмы финансирования.

На повестке дня был вопрос о возможности выделения в 2021 году федеральной субсидии на компенсацию из-за роста цен на газ. В связи с консервацией месторождений ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» региональный бюджет потерял около 600 миллионов рублей.

Также губернатор обратился за финансовой поддержкой программы по расселению аварийного жилья в Охинском районе. Следует отметить, что сахалинские власти уже начали решать этот вопрос и добились дополнительного финансирования по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Вопрос транспортной доступности обсуждался на рабочей встрече Валерия Лимаренко с заместителем Председателя Правительства РФ – полномочным представителем Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

– Очень важно расширять программу субсидирования авиаперевозок по Дальнему Востоку, чтобы цены на билеты были доступными для людей. Сахалинцы и курильчане не должны чувствовать себя оторванными от большой земли, – подчеркнул губернатор.

Валерий Лимаренко предложил закрепить лимит финансирования на субсидирование межрегиональных авиаперевозок между административными центрами Дальнего Востока и удаленными населенными пунктами. Это позволит удерживать доступные единые тарифы на социально значимых маршрутах. Предлагается субсидировать такие направления, как Оха – Хабаровск, Ноглики – Хабаровск, Шахтерск – Хабаровск, Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск – Благовещенск, Южно-Сахалинск – Комсомольск-на-Амуре.