ВТБ оформляет заявки на спецсчета онлайн
ВТБ начал прием онлайн-заявок на открытие специального счета для участия в закупках и других видов спецсчетов для представителей малого и среднего бизнеса. Также на сайте банка запущен раздел, где размещаются сведения об особенностях проведения расчетов и другая полезная информация для клиентов.
Теперь для открытия специального счета предприниматели могут оставить заявку на сайте ВТБ. Для удобства клиентов создан раздел «Специальные счета», где можно узнать их виды и назначение, допустимые операции, наличие у счета иммунитета от списаний третьих лиц и другую информацию.
«Сегодня мы открываем более 15-ти видов специальных счетов. Заявки на открытие всех расчетных счетов в ВТБ уже подаются дистанционно, теперь такая возможность реализована и для основных видов спецсчетов, которыми пользуются клиенты сегмента СМБ», — отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент банка ВТБ.
Лидером по популярности у предпринимателей является специальный счет участника государственных и муниципальных закупок. Он необходим в рамках конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ. Специально для участников госзакупок в банке действует тарифный план «Электронный», который включает бесплатное открытие и обслуживание специального счета, доступ в интернет-банк, перевод платежей, а также информационные и консультационные услуги, в том числе выдачу справок, подтверждений и других документов. Кроме этого, при необходимости клиенты могут оформить гарантии ВТБ, а также воспользоваться услугой банковского сопровождения контрактов (простого и расширенного) в соответствии с требованиями Постановления Правительства № 963.
Пятая часть специальных счетов в ВТБ открывается для формирования фондов капитального ремонта. Также востребованы спецсчета саморегулируемых организаций для формирования компенсационных фондов, номинальные счета, счета застройщиков, платежных агентов и другие.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Коронавирусом на Сахалине заразились еще 124 человека
10:12 Сегодня На Сахалине в онлайн-формате пройдет всероссийская конференция по вопросам развития казачества
10:42 Сегодня Областная библиотека организовала доставку книг на дом для южносахалинцев 65+
11:04 Сегодня «Сахалинские Акулы» провели свой первый из 4 оставшихся выездных матчей в Санкт-Петербурге
15:32 13 Ноября Автодороги Тымовское-Александровск-Сахалинский и Онор-Ноглики закрыты для движения
13:12 12 Ноября Для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией в Сахалинской области выделено 904 койки
16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
17:32 13 Ноября В предстоящие выходные на Сахалине немного потеплеет
14:32 22 Октября Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
17:12 23 Октября Циклон придет на Сахалин и на следующей неделе
15:32 23 Октября Улицу Горный воздух закроют для движения на время проведения «Ночного забега»
Выбор редакции
- 11:32 Вчера Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
- 16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
- 15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
- 14:32 22 Октября Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?