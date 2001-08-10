ВТБ гарантирует капитальный ремонт автодороги «Колыма»

ВТБ предоставил ООО Объединение "Содействие Развитию Предпринимательства" (г. Якутск) банковские гарантии с целью обеспечения исполнения обязательств компании по госконтракту на выполнение дорожных работ в рамках капитального ремонта автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск – Магадан. Сумма гарантий составила свыше 270 млн рублей, срок - 479 дней.

«Выполнение работ по госконтракту - это большая ответственность. Гарантии от ВТБ дали нам возможность принять участие в конкурсе на капитальный ремонт важнейшей для Крайнего Севера дороги», — отметил председатель ООО Объединение "Содействие Развитию Предпринимательства" Владимир Шкварко.

«Важное значение гарантий и в том, что они расширяют потенциал среднего и малого бизнеса, давая возможность заключения госконтрактов и контрактов с крупными заказчиками. Для малого бизнеса, располагающего ограниченными ресурсами, особенно важны условия обслуживания. ВТБ предлагает по гарантиям доступные ставки — до 3% годовых, при этом банк не взимает дополнительные комиссии и не предъявляет требования по поддержанию оборотов на определенном уровне», — прокомментировал управляющий ВТБ в Республике Саха (Якутия) Денис Леонтьев.

ВТБ предоставляет все виды банковских гарантий, в том числе гарантии исполнения обязательств по контрактам, заключаемым клиентами с гос. заказчиками и коммерческими организациями.

В рамках экспресс-технологии финансового анализа клиенты Банка могут получить необходимые гарантии без залогового обеспечения на суммы до 30 млн рублей на срок до 36 месяцев. Воспользоваться этими услугами могут участники государственных и муниципальных закупок, проходящих по федеральным законам №№ 44 и 223, а также по Постановлению Правительства России № 615 о привлечении подрядчиков для оказания услуг по капитальному ремонту. Кроме того, банк предоставляет таможенные, налоговые, акцизные гарантии и гарантии по коммерческим контрактам, в том числе внешнеторговым.

Данные продукты доступны как действующим клиентам банка, так и субъектам малого бизнеса, не имеющим в ВТБ расчетного счета. Для оформления гарантии требуется минимальный пакет документов благодаря использованию данной экспресс-технологии без справок из ФНС и банков, в которых обслуживается клиент. Решение по выдаче гарантии принимается в течение трех рабочих дней.

Для справки:

ООО Объединение «Содействие Развитию Предпринимательства» образовано в 1999 году, коллектив компании составляет более тысячи человек. Основным видом деятельности являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения на территории Республики Саха (Якутия), Амурской области и Хабаровского края.