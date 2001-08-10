ВТБ в Якутии почти на треть нарастил портфель ресурсов
Кредитный портфель ВТБ в Республике Саха (Якутия) на 1 октября составил 45,3 млрд рублей (+3% с начала года). Ресурсный портфель средств физических и юридических лиц вырос за 9 месяцев текущего года на 27%, до 56,3 млрд рублей.
В отчетном периоде портфель розничных кредитов ВТБ в Якутии увеличился на 11% и достиг 39,2 млрд рублей. Драйвером роста стали жилищные кредиты: здесь рост показателя – 23%, ипотечный портфель на 1 октября сформировался в размере 17,7 млрд рублей. Кредиты наличными превысили 20 млрд (+3%).
Средства частных клиентов с начала года выросли на 12% и составили 27,9 млрд рублей. Из них свыше 5 млрд рублей приходится на инвестпродукты: здесь за отчетный период рост двукратный.
Корпоративный кредитный портфель банка в регионе на 1 октября – 6,1 млрд рублей. Ресурсы предприятий и индивидуальных предпринимателей выросли с начала года на 44% и достигли 28,4 млрд рублей. Из них 23,7 млрд рублей размещены сегментом МСП, здесь рост опережающий – 54%.
За январь-сентябрь ВТБ в Якутии выдал населению республики 13,1 млрд рублей в виде розничных кредитов: это на 13% больше, чем за 9 месяцев 2019 года. Рост обеспечила ипотека: выдачи кредитов на приобретение недвижимости выросли на 46%, до 6,8 млрд рублей. В виде кредитов наличными дополнительно предоставлено 6,2 млрд рублей.
ВТБ принимает активное участие в реализации программ господдержки предпринимательства, а также реализует собственные меры для помощи среднему и малому бизнесу. За отчетный период банк заключил 34 соглашения с предприятиями региона по программе льготного кредитования со ставкой не более 8,5% (Программе №1764) на сумму 734 млн рублей. По программам, направленным на помощь среднему и малому бизнесу в период пандемии COVID-19, подписано: 148 соглашений на сумму 839 млн рублей по программе кредитования на возобновление деятельности (Программе №696), 19 соглашений на 119 млн рублей по программе на выплату зарплат (Программе №422). Также банк также реструктурировал действующие кредиты клиентов в рамках государственных и собственных программ на 3,2 млрд рублей. Общий объем поддержки бизнеса Республики за 9 месяцев превысил 4,8 млрд рублей.
«Оказанная бизнесу поддержка создала определенный запас прочности и поможет предприятиям и ИП пройти «вторую волны» пандемии. Розничный рынок стимулирует ипотека, выдачи которой растут благодаря госпрограммам и снижению ставок», - прокомментировал управляющий ВТБ в Республике Саха (Якутия) Денис Леонтьев.
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