ВТБ обновил платформу небанковских сервисов для предпринимателей
ВТБ представил обновленную платформу небанковских сервисов для предпринимателей. Клиентам малого и среднего бизнеса доступны новые услуги для удаленного решения их повседневных бизнес-задач, в числе которых – юридические вопросы, проверка контрагентов, анализ эффективности и другие.
Дизайн сайта стал более лаконичным и функциональным. Появился удобный рубрикатор с выделенной витриной экспресс-сервисов, доступных без дополнительной регистрации и оплаты. Среди них – возможность проверить контрагента или товарный знак, задать вопрос юристу или автоматизировать создание документов.
Представлены новые продукты, направленные на решение практических задач предпринимателей, например, Mycie для анализа эффективности своего бизнеса в сравнении с конкурентами, FreshDoc − для самостоятельного составления различных документов и облачного хранения договорной базы, «МойСклад» − для управления торговлей и складского учета, в том числе онлайн магазинов.
Еще одно нововведение – раздел «бизнес-блог», где публикуются рекомендации партнеров ВТБ по решению сложных вопросов, таких как регистрация товарных знаков или программного обеспечения, защита доменных имен, и другим.
«Мы продолжаем развивать возможности платформы за счет новых собственных продуктов ВТБ и партнерских сервисов. Сейчас на ней можно найти доступные решения для широкого круга задач по управлению бизнесом – от поиска сотрудников и создания документов до полноценного аутсорсинга бухгалтерии, всего более 25 услуг. В условиях сложной эпидемиологической ситуации многие предприниматели перестраивают свою работу и активно пользуются дистанционными сервисами. После обновлений количество посетителей платформы нефинансовых сервисов ВТБ выросло в два раза и уже превышает 2 тыс. в неделю. Кроме того, специальные предложения банка и партнеров позволяют им экономить на расходах, связанных с обслуживанием бизнеса», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент банка ВТБ.
Платформа небанковских сервисов разработана и запущена ВТБ в 2019 году. Набольшей популярностью у предпринимателей пользуются сервисы, связанные с бухгалтерским учетом и отчетностью, обеспечением безопасности, запуском и организацией бизнеса в интернете, подбором сотрудников, а также юридические консультации.
Платформа mp.vtb.ru доступна не только для клиентов ВТБ, но и других финансовых учреждений. Клиентам банка и зарегистрированным пользователям предоставляются дополнительные бонусы от партнеров.
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