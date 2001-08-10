ВТБ: жители Дальнего Востока в этом году сократили траты на отдых за рубежом в три раза

Расходы жителей Дальнего Востока на отдых за границей за 11 месяцев сократились в 3 раза по сравнению с январем-ноябрем прошлого года и составили 653 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика карточных транзакций клиентов ВТБ. Наименьшее снижение было зарегистрировано в странах, которые открылись для российских туристов еще летом-осенью и не требуют обязательной изоляции после прилета – в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Беларуси и Турции. В итоге последняя поднялась на второе место среди стран с наибольшими тратами дальневосточных клиентов ВТБ, опередив Японию, которая пока закрыта для российских туристов.

Всего дальневосточники - владельцы карт ВТБ с начала года совершили в странах, открытых для россиян, 155 тысяч транзакций в сфере туризма – в 2,6 раза меньше, чем за 11 месяцев 2019 года. Меньше всего «просели» по туристическим расходам страны, которые сейчас открыты для российских путешественников и не настаивают на изоляции для приезжих. Так, расходы дальневосточников в ОАЭ снизились на 41% год к году, Белоруссия недосчиталась 44% туристических расходов, а Турция - 46%. Наиболее значительно держатели карт ВТБ снизили траты в традиционно популярных у жителей Дальнего Востока Южной Корее, которая настаивает на карантине для приезжих, и Японии, которая пока открыта только для граждан и резидентов (в 4,5 и 4 раза соответственно). Единственным «бенефициаром» ограничений во время пандемии стала Эфиопия, которая в ноябре открыла границы для россиян – туристические расходы дальневосточных клиентов банка в этой стране выросли к прошлому году в 2,8 раза.

Пандемия коронавируса в этом году оказала влияние на распределение трат дальневосточников за рубежом. Меньше всего клиенты ВТБ экономили на АЗС и покупках в супермаркетах – например, в Турции снижение к прошлому году в этих категориях составило 39% и 45% соответственно. Больше всего они сократили траты на походы в кино, концерты и театры (-85% год к году в большинстве открытых стран), сделав выбор в пользу экскурсий. При этом если в Турции дальневосточники предпочитали передвигаться на арендованных автомобилях (траты на них выросли в 1,5 раза), то ОАЭ стали для многих транзитным пунктом – расходы клиентов банка на авиабилеты в этой стране выросли в 2,3 раза по сравнению с 2019 годом.

Изменившиеся условия внесли корректировки в рейтинг наиболее популярных стран у туристов Дальнего Востока. Топ-10 стран по объему расходов клиентов ВТБ региона по-прежнему возглавляет Южная Корея. На второе место с третьего по объему расходов поднялась Турция, переместив Японию на одну позицию ниже. Также в пятерку лидеров по туристическим расходам традиционно вошли ОАЭ и Беларусь. Места в топ-10 также занимают Швейцария, Мальдивы и Египет.

«Пандемия в этом году стала главным фактором, повлиявшим на туристические настроения россиян. Наших соотечественников останавливают не только закрытые границы большинства стран, но и желание обезопасить себя от лишних контактов. И хотя осенью Россия продолжила возобновлять авиасообщение с отдельными зарубежными странами, традиционно высокий предновогодний сезон не изменит негативную динамику по итогам года», - прогнозирует Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.