Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
Проекты, предложенные командами Сахалинской области в рамках участия в программе КЛИК, планируется реализовать на практике. Предложения касаются сфер здравоохранения, архитектуры, строительства и развития сельского хозяйства. Об этом в ходе пленарного заседания проектно-аналитической сессии «Кадры для цифровой экономики» сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
Зампред отметил, что большинство органов региональной и муниципальной власти Сахалинской области приняли активное участие в акселерационно-образовательную программу КЛИК. 15 команд, представляющих субъект, дошли до финального этапа, на котором презентовали проекты.
Нацеленность на поиск цифровых решений в работе региональных и муниципальных органов власти Сахалинской области отражается в их структуре: в области функционирует министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области, а разрабатывать региональную политику по развитию цифровой экономики поручено двум заместителям председателя правительства Сахалинской области. Предложенные проекты позволят повысить эффективность всех сфер государственного и муниципального управления Сахалинской области.
Особое внимание уделено развитию цифровой экономики в Южно-Сахалинске. В следующем году планируется запустить курс по цифровой трансформации муниципалитетов, разработанный Сахалинским государственным университетом. В ходе сессии также были озвучены предложения по развитию в регионе франшизы проектной части образовательной программы по развитию цифровой экономики.
Участники мероприятия сошлись во мнении, что по темпам и объемам вовлечения в программу «КЛИК» Сахалинская область задает пример и для других регионов.
- В рамках реализации проекта Сахалинская область показала отличные результаты - это тот пример, на который нужно равняться. Уверен, что другие регионы могут перенять выработанные коллегами практики развития цифровой экономики, - отметил управляющий директор центра компетенций по кадрам для цифровой экономики университета 2035 Олег Подольский.
Программа развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики "КЛИК" реализуется университетом 2035 совместно с университетом Иннополис в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика РФ". В рамках "КЛИК" проходят две программы - "КЛИК-Интенсив" (24 часа) и "КЛИК CDO" (108 часов). Акселерационно-образовательный формат "КЛИК-CDO" предусматривает обучение цифровым компетенциям, а также проработку собственных проектов. После конкурсного отбора проектов и решений в программе приняли участие более 600 команд из 64 регионов России.
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