ВТБ удвоил объем безбумажных операций в своих офисах на Дальнем Востоке
С начала года ВТБ в два раза нарастил долю операций, оформляемых клиентами в электронном формате (без бумаги) в офисах банка на Дальнем Востоке. На сегодняшний день она составляет более 30% среди услуг в сети. До конца 2021 года ВТБ планирует увеличить этот показатель до 100%.
Среди регионов-лидеров по доле безбумажных операций на Дальнем Востоке – Приморский край (38%), Магаданская и Сахалинская области (37% и 33% соответственно).
Сегодня сервис цифрового подписания документов доступен в рамках 24 самых востребованных типах операций. Две трети дальневосточных клиентов банка оформляют таким способом кредитную карту и 58% - кредит наличными. Более 30% приходится на электронное подписание документов по банковским картам, 27% - на открытие счета и изменение пакета услуг. Возможность удаленного обслуживания с использованием безбумажной технологии появилась и у клиентов сегмента «Прайм» и «Привилегия».
В этом году российские клиенты ВТБ, выбравшие функционал цифрового подписания документов в офисе, оформили 4 млн договоров, сэкономив более 20 млн листов бумаги весом 100 тонн. Таким образом, использование безбумажной технологии позволило спасти около 2 тысяч деревьев.
«Нынешний год значительно ускорил внедрение дополнительного функционала по цифровому подписанию документов в офисах ВТБ. К концу следующего года мы планируем полностью перевести работу с клиентами в отделениях в формат цифрового обслуживания. Кроме того, будем применять технологию в различных форматах обслуживания клиентов - в контакт-центре, при видеообслуживании, выездными сотрудниками. Наш цифровой сервис позволяет вдвое ускорить процесс подписания документов и сократить использование бумаги в банковских офисах, а значит - сохранить лес и защитить окружающую природу, что соответствует стратегической задаче нашего банка», - отметил Антон Шикуло, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.
ВТБ одним из первых банков запустил технологию цифрового подписания документов в конце 2019 года, а в марте 2020 г. тиражировал сервис на всю сеть отделений. При обслуживании клиентов сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном приложении банка. Все подписанные таким способом договоры хранятся в электронном архиве банка и доступны клиенту в специальном разделе ВТБ Онлайн в любое время. Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения данных и электронных документов.
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