Тихоокеанское
информационное агентство
15 Декабря 2020
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ВТБ предоставил среднесрочное финансирование АО НК «Туймаада-нефть»
15:04, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

ВТБ предоставил среднесрочное финансирование АО НК «Туймаада-нефть»

ВТБ предоставил АО Нефтяная компания «Туймаада-нефть» финансирование в размере 250 млн рублейсроком на 4 года. Средства направлены на восполнение ранее произведенных капитальных затрат компании.

«С учетом размеров республики, сложных климатических условий, вопрос бесперебойного обеспечения нефтепродуктами является крайне важным для Якутии. Компания многие годы успешно решает эту задачу. Мы готовы развивать сотрудничество с предприятием, поддерживать его планы развития», - отметил управляющий ВТБ в Республике Саха (Якутия) Денис Леонтьев. 

«Предоставленные банком средства позволят предприятию продолжить реализацию инвестиционных проектов, расширение и модернизацию сети АЗС. Это обеспечит дальнейший рост нашего присутствия на рынке нефтепродуктов в регионе», - прокомментировал генеральный директор АО НК «Туймаадаефть» Степан Чепалов.

 

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